Blakstad måtte overtale Manchester City for å få dra

– Det gikk ganske fort på slutten, forteller Blakstad til TV 2 om det som skjedde fredag 31. mars.

Det var overgangsvinduets siste dag i norsk og svensk fotball. Samme kveld ble det bekreftet at den norske landslagsspilleren skulle lånes ut fra Manchester City til BK Häcken frem til sommeren.

– Det er et mesterskap til sommeren som jeg vil være med på. For min del tror jeg det handler om å få spilletid for å komme i form og bygge selvtillit, forklarer 21-åringen.

Det er bare et drøyt år siden hun ble klar for Manchester City for det som har blitt beskrevet som en rekordsum for en kvinnelig, nordisk fotballspiller.

Manchester-klubben er med å kjempe helt i toppen av Women's Super League denne sesongen.

Men i konkurranse med store engelske landslagsprofiler som Lauren Hemp og Chloe Kelly, har det blitt lite spilletid på Blakstad.

– Vi har hatt dialog med City om dette en stund. De har hatt et ønske om at jeg skulle bli, så det er egentlig først den siste uken at det begynte å skje ting, forteller hun.

21-åringen og hennes representanter har måttet jobbe for å overtale klubben om å la henne få gå på et utlån.

– Vi har prøvd å få frem at det kan være enda bedre for City også om jeg kan gå et sted hvor jeg får spille nå og at jeg kommer tilbake i september i form. Vi har forsøkt å fortelle at det er en vinn-vinn-situasjon her, sier Blakstad.

Julie Blakstad i Manchster Citys FA Cup-møte med Blackburn i oktober 2022. Foto: Nick Potts

Da City etterhvert gikk med på den norske angriperens argumenter, gikk det fort. Häcken var interessert og partene ble raskt enige.

Dermed blir det svensk fotball frem til sommeren for Blakstad.

– Jeg kan potensielt få spilt 12-13 kamper innen den tid, så det tror jeg blir bra, sier hun.

Häcken har de siste årene vært et topplag i svensk fotball. Forrige sesong deltok de også i gruppespillet i Champions League, der de blant annet møtte Lyon.

– Jeg tror det er en klubb som kan passe meg bra. Jeg har heller ikke prøvd ut svensk fotball før, så det blir spennende å se hvordan det er, sier Blakstad.

Norge møter Sverige til privatlandskamp tirsdag 11. april klokken 18.30. Kampen ser du på NRK.