Bjørkan på plass i Bodø: – Veldig deilig å komme hjem

Et nytt stjernecomeback i nord er et faktum: Fredrik Bjørkan (24) har landet i Bodø.

Som TV 2 meldte tidligere tirsdag satte Bjørkan seg på et fly fra Amsterdam til Norge. Etter en mellomlanding ankom han Bodø onsdag ettermiddag.

– Det blir veldig deilig å komme hjem, sier Bjørkan til TV 2 etter å ha landet på Bodø lufthavn onsdag ettermiddag.

Der skal han etter planen gjennomføre de medisinske undersøkelsene allerede onsdag.

Deretter signerer han en kontrakt med Bodø/Glimt som strekker seg over flere år.

Det var VG som i helgen avslørte at Bjørkan kom til å returnere til klubben.

GLIMT HELT: Fredrik Bjørkan. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er fullt trøkk og rett på sak. Jeg gleder meg bare til å komme i gang og møte guttene igjen, sier Bjørkan.

Glimt betaler ingen overgangssum for Bjørkan, men det er grunn til å tro at han tjener betydelig bedre enn sist han spilte for klubben.

Bjørkan terminerte nylig både kontrakten med Feyenoord, der han var på utlån i høst, og med Hertha Berlin, klubben som kjøpte ham fra Glimt for et år siden.

Han blir den neste i rekken av lokale helter som vender hjem til Bodø etter korte opphold i utlandet.

Både Patrick Berg og Marius Lode har det siste halvåret signert for Glimt igjen etter å ha slitt i henholdsvis Lens og Schalke 04.

– Selvfølgelig er det hyggelig å se dem igjen, så det er klart at det er et pluss, sier Bjørkan.

Når Bjørkan-comebacket er fullbyrdet teller Bodø/Glimt-troppen hele fem spillere med A-landskamper for Norge: Berg, Lode, Bjørkan, Omar Elabdellaoui og Hugo Vetlesen.

På venstrebacken får Bjørkan trolig konkurranse av danske Adam Sørensen (22), som skal være på vei til Glimt fra Lyngby for hele 10 millioner kroner, ifølge Bold.dk.