Bildet vekker harme: – Rart

Det har stormet rundt Manchester Uniteds Jadon Sancho etter en tilsynelatende konflikt med manager Erik Ten Hag.

– Det er mye rykter om hva som har skjedd, som det har blitt mye ståhei av. Det har blitt kastet en håndgranat inn på Old Trafford og nå venter vi på om den blir detonert.

Slik beskriver Eivind B. Holth i united.no situasjonen.

På ferie

Mens fotballverden har ventet på en oppdatering i saken har Sancho dukket opp i New York sammen med lagkamerat Aaron Wan-Bissaka.

Duoen var nemlig på plass i USA for å feire basketballstjernen John Walls bursdag.

– Jeg synes det er rart, reagerer United-journalisten og utdyper:

– Man vet veldig godt hvilket signal det sender verden, når håndgranaten ligger der og han velger å feriere i New York. Han burde nok heller holdt hodet lavt og tatt noen ekstra økter på Carrington, utdyper Holth.

AWB & Jadon Sancho celebrating John Wall’s Birthday in their time off. 🇺🇸🏀 pic.twitter.com/ZotS7GGnhw — 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBall_) September 11, 2023

Freste på sosiale medier

Det hele startet etter kampen mot Arsenal, da Ten Hag uttalte at Sancho ble utelatt fra troppen med utgangspunkt i lagets treninger.

Det likte Sancho svært dårlig. På X, tidligere Twitter, svarte han blant annet:

«Vær så snill å ikke tro alt dere leser! Jeg vil ikke tillate folk i å si ting som er helt usanne. Jeg har oppført meg bra på trening hele uken. Jeg tror det er andre grunner til dette som jeg ikke vil gå inn på, jeg er lei av å være en syndebukk».

KLAR BESKJED: Jadon Sancho var ikke nådig da han svarte manager Erik Ten Hag. Foto: John Walton

Ifølge Manchester Evening News var Sancho på Uniteds treningsfelt, Carrington, mandag og tirsdag, før han reiste til USA under landslagspausen.

Tirsdag kveld ble kantspillerens kraftfulle innlegg på X slettet.

– Det kan være første steg på at saken blir løst, sier Holth, som også deler informasjonen han har fått:



– Hovedårsaken som vi har blitt fortalt er at han kommer forseint til treninger og møter. Målet er nok å fremprovosere en reaksjon, så spørs det om et utbrudd på sosiale medier var det Ten Hag så for seg.

– Fikk Haaland-hjelp

Ifølge velinformerte The Athletic skal holdning og forseintkomming også ha vært et problem i gamleklubben Dortmund.

Nettstedet skriver at lagets tidligere trener Edin Terzic ofte satt Sancho sammen med da 19 år gamle Erling Braut Haaland.

Om det var på treningsøvelser, i garderoben, på lagbussen, ble de alltid satt sammen. Målet var at nordmannens profesjonalitet skulle smitte over på den driblesterke vingen, skal man tro The Athletic.

GODE VENNER: Jadon Sancho og Erling Braut Haaland, her under FA cup-finalen i juni. Foto: Nick Potts

TV 2s fotballekspert mener Haalands ekstreme fokus har vært avgjørende i veien mot å bli en av verdens beste spillere i dag.

– Veldig små detaljer kan utgjøre store forskjeller, og det at Haaland har vært så flink på de tingene er en av hovedgrunnene til at han nå har blitt verdens beste spiss, sier Mathisen.



– Sancho kunne garantert lært og plukket opp en god del ting fra Haaland da de spilte sammen, men så er det jo også slik at fotballspillere er som alle oss andre: Veldig forskjellige, fortsetter han.

SUKSESSDUO: Erling Braut Haaland og Jadon Sancho etter å ha sikret cup-triumf med Dortmund. Foto: Martin Rose

Holth tror de også i United har prøvd å bruke rollemodeller for å få skikk på Sancho.

– Min erfaring er at de i Uniteds garderobe har prøvd det aller meste og når Ten Hag går ut som han gjør har de nok gjort det de kan.



Ifølge The Athletic deler også noen av spillerne Ten Hags frustrasjon rundt Sancho.

– En garderobe med ledere som Raphaël Varane, Casemiro og Bruno Fernandes tåler ikke hva som helst. Jeg tror særlig ikke Bruno lar noen slippe unna, sier Holth.

– En stor skuffelse

TV 2s fotballekspert er klar på at Sancho i United-drakt har vært en stor skuffelse.

– United har hatt noen eventyrlige vinger opp gjennom årene, men akkurat nå det er lite som tyder på at Sancho skal ta opp arven etter de virkelig store publikumsfavorittene som har trivdes ute langs krittet, mener Mathisen.

TRØBBEL: Erik Ten Hag, her avbildet sammen med Jadon Sancho Foto: LEE SMITH

Holth kaller Ten Hags nåværende kantsituasjon for «uheldig». Det siste året har nederlenderen mistet allerede mistet to stjerner på ubestemt tid: Antony og Mason Greenwood.

Antony har fått en foreløpig pause fra klubben etter voldsanklager fra ekskjæresten.

Manchester United bekreftet at Greenwood ville forlate klubben forrige måned, etter en intern etterforskning av anklager om voldtektsforsøk, fysisk vold og kontrollerende oppførsel.



– Det er ikke tvil om at det er et skudd for baugen og det er bølger rundt United-båten allerede, sier Holth og fortsetter:

– Ten Hag trenger det sterkeste mannskapet han kan få. Kantplassen har gått fra å være en posisjon med brukbar dekning til et stort spørsmålstegn.



ANKLAGET: Antony tilbakekomst til Manchester United har blitt utsatt. Foto: John Walton

Når det gjelder Sancho er United-kjenneren særlig frustrert over én ting:

– Det som er mest skuffende er at de har vært ekstremt opptatt av å hente riktige spillere til klubben, ikke bare rent fotballmessig, men også personer med de riktige holdningene og verdiene.

Holth sikter til spillere som Romelu Lukaku, Alexis Sanchez og Angel Di Maria. Andre spillere som ikke fant seg til rette før Sancho ankom Manchester.

– Ifølge rapportene ble det lagt mye jobb i speiding og kartlegging av hvordan potensielle nye spillere var som mennesker. De jaktet Sancho i to år og når man vet at dette har vært et problem tidligere begynner man å lure på hva som har skjedd.

Holth forteller at det er flere supportere som er lei av det som har vært en «soft» versjon av Jadon Sancho i Manchester United.

– Det er ikke det Ten Hag trenger. Sånn sett har Sancho vært enda en dårlig storsignering. Det er skuffende med bakgrunn i at de har vært nøye med å prøve og finne spillere med gode holdninger for fremtiden.