Bildene vekker oppsikt: – Sender dårlige signaler

Se Real Sociedad – PSG på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00!

Den «endeløse» sagaen om Kylian Mbappés fremtid ser endelig ut til å nærme seg en avslutning.

Troverdige medier som The Athletic og RMC meldte tidlig i februar at Mbappé hadde gitt beskjed til PSG om at han forlater dem etter sesongen.

Uken etterpå hevdet den spanske avisen Marca at avtalen med Real Madrid allerede var signert.

Etter å ha blitt byttet ut i pausen under fredagens kamp mot Monaco, valgte Kylian Mbappé ikke å sette seg på benken sammen med lagkameratene.

Da andreomgang kom i gang, kunne man se Mbappé bevege seg rundt arenaen langs løpebanen. Franskmannen hilste på tilskuerne og stilte opp på bilder.

Før dette hadde han blitt fotografert leende i en telefonsamtale i spillertunnelen.

DUSJET OG SKIFTET: Kylian Mbappé beveget seg ned på banen etter kampen for å takke motstanderen for kampen. Foto: VALERY HACHE

Noen minutter senere ble han fotografert på tribunen ved siden av sin mor Fayza Lamari.

– Det er veldig snodig og det sier noe om hvor han har hodet sitt. Dersom man føler at man er en del av et lag, så setter man seg sammen med laget når kampen pågår, om ikke noe spesielt har oppstått, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Dette er slike ting som alle på et lag legger merke til, om den største stjernen går vekk og ikke er en del av laget. Jeg synes dette sender dårlige signaler til resten av laget. Spesielt til lagkameratene når man ikke ønsker å være en del av kamptroppen, sier TV 2s ekspert.

«En spansk skilsmisse»



Ifølge den franske avisen Le Parisien har de informasjon om at det ikke kom en forklaring rundt byttet i pausen. Avisen skriver også at kommunikasjonen mellom Mbappé og trener Enrique har vært minimal den siste tiden.

Forsiden til storavisen L'Équipe hadde søndag et bilde av Mbappé og Enrique med tittelen «En spansk skilsmisse».

– Før eller siden må vi klare oss uten Kylian, så jeg forsøker å finne de beste løsningene for laget, sa PSG-trener Luis Enrique etter kampen mot Monaco.

SMILTE: Det var tilsynelatende god stemning under PSGs trening mandag. Foto: Juan Medina

Manageren ønsket ikke å bekrefte at Mbappé er ferdig i klubben, men gjentok at klubben før eller siden må klare seg uten ham, da han fikk spørsmål om det.

Under mandagens pressekonferanse ble Enrique igjen bombardert med spørsmål om Mbappé, noe som til tider så ut til å irritere ham, men han valgte å spøke det bort.

– Det er veldig enkelt å håndtere (Mbappé-spørsmålene), jeg tar bare spørsmålene journalistene kommer med og svarer på dem jeg vil, det er min løsning, sa spanjolen.

– Kampen er så viktig at jeg ikke har noen kommentarer å komme med om Mbappé, sa han.

– Merkelig av Mbappé å gjøre det

Superstjernens kontrakt med PSG går ut i sommer, noe som betyr at Mbappé har kunnet forhandle med klubber uten PSGs tillatelse siden nyttår.



– Tror du ikke han har fått grønt lys til å gå på tribunen? Man ser jo bedre derfra, spurte Morten Langli under mandagens «Europakommisjonen.»

– Du ser bedre derfra, men da er det noe som er gærent. Han kan ha fått grønt lys, men da er det kanskje for at han ikke skal lage dårlig stemning eller Luis Enrique mener det er bedre å ha ham der oppe. Jeg synes uansett det er merkelig å gjøre av Mbappé, svarte Simen Stamsø-Møller.

MOT SLUTTEN? Luis Enrique mister trolig sin viktigste spiller i sommer. Foto: FRANCK FIFE

Morten Langli erkjenner at det må mer til for at han skal bli provosert over superstjernens væremåte.

– Er det en protestaksjon, er det ikke greit. Men dersom han har fått grønt lys for å se andreomgang sammen med familien, så blir jeg ikke så provosert, sier Langli.



– Hva med signalet det sender, spør TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad.

– Jeg klarer ikke å bli provosert av det, svarer Langli.

Se Real Sociedad – PSG på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00!