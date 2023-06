Bildene vakte avsky: – Kommer aldri til å gjøre det igjen

Etter at Argentina vant VM-finalen i fotball i fjor var kjendiskokken «Salt Bae» på banen og holdt VM-trofeet ved flere anledninger.

Nusret Gökce, som han egentlig heter, hang også rundt lagets største stjerne Lionel Messi. Scenene vakte stor avsky blant flere, som reagerte på at influenseren ikke hadde noe der å gjøre.

Nå forteller han hva som skjedde til The Times.

– Det at jeg i det hele tatt havnet på indre bane, skyldtes en kombinasjon av min kjærlighet til Argentina og gleden over at de vant gullet. Jeg elsker Argentina. Jeg har bodd der og heiet på de i finalen, sier Gökce til avisen, gjengitt av Aftonbladet.

Kun verdensmestere og statsledere er de som får lov til å berøre trofeet ifølge Fifa selv. I ettertid bekreftet Fifa at han ikke skulle vært på banen, ifølge Daily Mail.

Likevel poserte influenseren med både trofeet og flere spillere.

– Flere av spillerne har besøkt restauranten vår, så jeg følte meg ikke fremmed. Det var et spesielt øyeblikk.

Gökce har bygget sin karriere ved å strø salt og kutte opp kjøttstykker på spesielle måter foran kunder. Dette deler han på Instagram, hvor «Salt Bae» har over 52 millioner følgere.

– Jeg var aldri ute etter å stjele rampelyset eller gjøre noen form for reklame for meg selv. Jeg fikk bare lyst, sier han til The Times.

FLOKKET SEG RUNDT: Nusret Gökce var nær de store stjernene etter at Argentina ble verdensmestere. Foto: Francisco Seco

Til avisen svarer han også på hva han tenker om mediestormen som kom etter finalen.

– Det var omtrent 1000 personer på banen, så det var ikke bare meg, men fokuset var på meg. To milliarder så VM-finalen og hvor mange snakket om meg etterpå? Fem milliarder.

– Jeg kan ikke angre på at jeg var der, men jeg kommer aldri til å gjøre det igjen, sier han.