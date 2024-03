Betydningsløse kamper kan hjelpe Norge til VM

Fredag: Se Norge-Tsjekkia kl. 17.30

Du trodde kanskje at privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia var betydningsløse? Kamper der landslaget kan øve uten å tenke på resultat? Da må du tro om igjen.

For Norge handler 2024 om to ting:

1. Vinne Nations League-gruppen sin på nivå B og i praksis være sikret VM-playoff.

2. Være blant de 24 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen når kalenderen viser 19. november*

Akkurat nå er Norge nummer 23 på FIFA-rankingen. De kommende månedene venter et bikkjeslagsmål for å forsvare plassen i topp 24.

– Riktig. Det er ikke to kamper helt uten konsekvenser resultatmessig som kommer nå, med tanke på ranking og sånt, sier landslagssjef Ståle Solbakken om de to privatlandskampene som venter.

Lettere vei til VM

Uefa har ennå ikke bekreftet at de vil legge FIFA-rankingen til grunn for seeding, slik de har gjort i alle tidligere VM-kvaliker. Men om det er løsningen Fifa faller ned på, hvorfor er det viktig å være blant de 24 beste nasjonene? Da får man etter all sannsynlighet en lettere vei til VM i USA. Norge møter da kun ett lag som er bedre rangert i den ordinære VM-kvaliken. Det er avgjørende, for det er kun de tolv gruppevinnerne i kvaliken som går direkte til VM.

– Jeg bruker ikke mye tid på det, nei, men vi vet at med gode prestasjoner og resultater, så blir det enklere, sier Solbakken.

Slik ser det ut når man trekker fra utestengte Russland:

19. Skottland (1506.89)

20. Tyrkia (1505.28)

21. Tsjekkia (1494.04)

22. Romania (1472.73)

23. Norge (1472.36)

24. Slovakia (1465.73)

25. Hellas (1453.95)

26. Slovenia (1431.4)

Enkelt forklart får man minuspoeng på FIFA-rankingen hvis man taper en landskamp og plusspoeng dersom man vinner. Dersom man slår en bedre ranket nasjon, får man mer poeng enn om man slår en lavere ranket nasjon.

Om Norge hadde møtte Slovakia i privatlandskamp i morgen og tapt, ville slovakene dyttet Norge ned på den utsatte 24. plassen. Det er verdt å merke seg at kvalikkamper og sluttspillkamper er vektet mer enn privatlandskamper. Alle nasjonene rundt Norge skal spille EM (Hellas må gjennom playoff) og kan få en voldsom boost på rankingen med gode resultater der.

Møter rivalene

Før sommeren skal Norge spille privatlandskamper mot Tsjekkia, Slovakia, Kosovo og Danmark. To av lagene ligger i sjiktet rundt Norge på rankingen.

Ståle Solbakken er klar på at han vil prioritere kampene som kommer nå.

– Det blir to relativt toppa lag. To like ellevere blir det nok ikke, men vi kommer selvfølgelig med full trøkk i begge kampene. Litt skal vi nok teste, men vi snur ikke opp ned på noe, sier Ståle Solbakken.

Mandag bekreftet han blant annet at både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland skal starte på fredag mot Tsjekkia med mindre noe helt spesielt oppstår.

I neste uke venter Slovakia – et lag som har gode muligheter til å gjøre store byks på rankingen frem til november. I EM møter de Belgia, Romania og vinneren av playoff på nivå B. Det bør være gode muligheter for å avansere fra gruppa. I Nations League møter Slovakia følgende nasjoner: Estland, Azerbajdsjan og Sverige.

Slovenia og Hellas er de største truslene for Norge.

Slovenia møter England, Danmark og Serbia i EM. Det er en tøff pulje. Som kjent møter slovenerne Norge, Østerrike og Kasakhstan i Nations League-gruppespillet i høst. Om Slovenia skulle overraske i EM, er det all mulig grunn for Norge å kikke seg over skulderen.

PS! Da Ståle Solbakken overtok landslaget var Norge rangert som verdens 44. beste landslag. I skrivende stund er Norge verdens 46. beste landslag.

*Fifa kan gjøre et unntak og la Uefa bruke Nations League-rankingen som grunnlag for seedingsnivåene i VM-kvaliken. Dette for å sikre at de topprankede nasjonene (som skal spille Nations League i mars 2025) havner i grupper bestående av fire lag. Men inntil videre må Norge spille som om topp 24 er det som gjelder.