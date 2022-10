Bestemor Braut: – Her har Erling hurtigheten fra

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland har så langt 20 scoringer på 13 kamper for Manchester City. Her i aksjon mot Newcastle. Foto: LINDSEY PARNABY

«Lagkameratene og støtteapparatet er like forbløffet som oss andre når det gjelder Haalands unike kombinasjon av fysisk råskap og finesse. Det ligner ikke på noe man har sett i fotball før. Han er en spiller folk ikke har sett maken til».

Slik beskriver The Independent-journalist Miguel Delaney inntrykket Erling Braut Haaland har gjort på sine nærmeste omgivelser etter overgangen til Manchester City.

«Bare å se Haaland løpe mot målet er spektakulært», konstaterer han.

Får gåsehud av å se Braut Haaland springe

Fascinasjonen for nordmannen ekstreme hurtighet er ikke ny. Gjennom tiden hans i Borussia Dortmund var det mange som fikk øynene opp for hvordan Braut Haaland krummet nakken og satte på turboen, gjerne fra dypt inne på egen halvdel når han øynet muligheten for en kontring.

Misunnelig Warholm

Blant dem var Karsten Warholm og treneren hans, Leif Olav Alnes.

– Men de beina, da.... Sjuke bein, kommenterte Warholm da han studerte en treningsvideo Haaland hadde lagt ut på Instagram, der han løp opp en motbakke.

– Det ser helt ekstremt ut. Han er mye raskere enn de han spiller mot, og det er det han trenger å være, sant. Vi har en annen måte å springe på. Hvis jeg fikk en ball i beina, hadde Erling vært raskere enn meg. Det er umulig å sammenligne. Men han kunne åpenbart blitt veldig god på 400 meter hekk, så jeg får være glad han ikke startet med det, he-he, sa Warholm.

Alnes fulgte opp:

– Jeg ser en mann som spiller med hjertet, altså. Jeg ser idrettsglede. Og jeg ser at han vil ha ballen når han løper. Fantastisk. Jeg får gåsehud av det, sa Alnes.

– Gåsehud? Og det er ikke fordi det er kaldt her du står?

– Nei, jeg ser en lidenskap. Og jeg digger det.

Bestemors rekord står fortsatt

«De sjuke beina», som Warholm kaller det, inneholder mange gode spurtgener.

Pappa Alfie Haaland spilte i Premier League og på landslaget, og var på ingen måte noen sinke. Både mamma Braut og bestemor Braut har imponerende friidrettsresultater, og overfor TV 2 forteller sistnevnte at hun fortsatt har en 60-metersrekord i Rogaland.

– Jeg kom inn i friidrettsmiljøet på Bryne som 10-11-åring. Jeg drev med 60 meter, lengde, høyde og slengball. Løpedistansene måtte helst ikke være over 200 meter, sier Inger Åse Høyland Braut.

– Hvor rask var du?

I FARTA: Erling Braut Haaland er blitt målt til over 36 kilometer timen på fotballbanen. Foto: Jon Super

– Jeg har fremdeles kretsrekorden i Rogaland på 60 meter for 11-åringer. Jeg løp på 8,4. Det er ingen som har slått den ennå. Det er nok der Erling har hurtigheten fra, sier hun og ler, og legger til at også datteren (og mor til Erling), Gry Marita Braut, har spurtgenene i orden.

– Men hun var ikke raskere enn deg?

– Nei, det var hun ikke. Men på den tida hun vokste opp var det et veldig bra mangekampmiljø på Bryne. Det var 7-8 som drev med det, som inspirerte hverandre. Og Gry Marita ble norgesmester i mangekamp i aldersbestemte klasser, sier Høyland Braut.

På sidene til Bryne friidrettsklubb går det fram at hun som 13-åring løp samme distanse på 8,1, og 100 meter på 13,4.

Hvem er raskest?

På spørsmål om hun drar kjensel på løpesettet til barnebarnet Erling, svarer bestemor Braut slik:

– Det er vanskelig å si. Han har en helt spesiell måte å springe på, han er jo en stor mann.

– Han krummer nakken?

– He-he, ja, han gjør det.

Sjukampmester

TV 2 har funnet noen flere fridrettsresultater fra mamma og mangekamputøver Gry Marita Braut sin karriere.

I 1991, da hun var 19 år gammel, noterte hun seg for 26,83 på 200 meter. Hun hoppet 1,63 i høyde og 5,41 i lengde.

Erling Braut Haaland har selv den uoffisielle verdensrekorden i stille lengde for 5-åringer, med 1 meter og 63 centimeter.

– Det er flere likheter mellom det å være god i sprint og lengde, det er like muskelgrupper. Det kan gi en fordel på fotballbanen, sa pappa Alfie Haaland til Dagbladet i 2019.