Besøkte syk Strandberg: – Veldig dramatisk

Landslagssjefen hyller Stefan Strandberg, og åpner for at 33-åringen kan få rolle på landslaget.

Tirsdag kom nyheten om at Stefan Strandberg tvinges til å legge opp på grunn av en livstruende blodpropp.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til TV 2 at han visste om 33-åringens situasjon:

– Jeg visste om at det gikk den veien. Jeg var hjemme hos ham og besøkte ham etter at han var på sykehus. Det har vært en veldig dramatisk historie det her, sier landslagssjefen.

– Jeg møtte en person som var ved godt mot og hadde gått ned noen kilo og var litt blekere enn han vanligvis er. Han kommer sikkert gjennom det her også, selv om det er veldig tøffe tak akkurat nå.

Solbakken tror likevel Strandberg er en lettet mann.



– Det er veldig trist at han må legge opp og ikke selv kan bestemme når han får legge opp.

– Det som gjør at han må legge opp er dramatisk, men han setter nok pris på at han er den situasjonen han er i. Det kunne ha gått verre enn som så.

– Stefan er sterk. Han har vært gjennom mye i livet sitt og i sitt yrke. Han er en sterk karakter som nok kommer gjennom det her også.

VIKTIG MANN: Stefan Strandberg fikk mye tillit av landslagssjefen. Totalt ble det 36 landskamper og én scoring for lyngdølen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Åpner for rolle på landslaget



Strandberg har vært en viktig brikke for Solbakkens landslag, og landslagssjefen er klar på at nå skal støtte lyngdølen så godt de kan.

– Nå er det viktig at han får bruke tid på å restituere seg.

Solbakken hyller Strandbergs personlighet, som spillere, trenere og støtteapparat setter pris på, ifølge landslagssjefen.

– En stor leder, en sterk spiller og en som alltid ga alt. Han har stått opp for lagkamerater, trenere og for laget sitt. Han har et meget, meget oppegående fotballhode.



– Fotballhodet fungerer fortsatt veldig bra, så han har alle forutsetninger for å komme tilbake til fotballen og bruke det glimrende fotballhodet sitt der.

– Kan han få en rolle på landslaget?

– Ja, det kan skje, det er ikke umulig. Det viktigste nå er at Stefan får de månedene her nå til å restituert seg både mentalt og fysisk. Så får vi ta alt det andre vi kan bidra med senere.