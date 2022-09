Beskrives som verdensklasse på ett område – Maria (29) vil stange Brann til Europa

29-åringen ble pakket godt inn da svenskene var på besøk i Bergen i det første playoffmøtet mellom Brann og Malmö.

Svenskenes kaptein Emma Berglund innrømmet til Bergens Tidende at Brochmann var en spiller de var ekstra oppmerksomme på før oppgjøret.

Det er kanskje ikke så rart.

«Hun er i verdensklasse på ett område», skrev BT-kommentator Anders Pamer før oppgjøret i Bergen.

VIl du tippe hva Maria Brochmanns største styrke er? Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det er Maria Dybwad Brochmanns hodestyrke kommentatoren sikter til.

Hun er i overkant av 180 centimeter høy med en timing og kraft i hodespillet få kan matche. Ifølge statistikktjenesten Instat, har spissen denne sesongen vunnet seksti prosent av hodeduellene hun har gått opp i.

«Er du en hodespiller i verdensklasse, skal det bare en corner til. Eller et frispark. Eller et innlegg», skrev Pamer. Noe svenskene åpenbart tok på alvor.

For Brochmann fikk ikke være i fred i den første kampen mot Rosengård. Nesten hver gang 29-åringen fikk ballen, var det to svensker rundt henne.

Det ga rom til spissmakker Svava Rós Guðmundsdóttir som med en perlescoring sørget for Branns mål i 1-1-kampen i Bergen.

Men når bergenserne har reist til Malmö, er Brochmann klar for å rive seg løs fra svenske oppassere. Denne gangen vil hun ikke bli låst fast.

– Jeg er forhåpentligvis litt kvikkere i beina nå og kan komme i posisjoner der de ikke klarer å ta meg ut så lett nå, sier Brochmann til TV 2.

– Jeg har noen strategier for hvordan jeg skal løse det, legger hun til med et lurt smil.

Brann-trener Olli Harder bekrefter at det er lagt en plan for dette – eller to. Eller tre.

– Det har vi alltid. Det er ikke noe jeg har tenkt til å snakke om på TV, sier han hemmelighetsfullt.

– Men man har alltid plan A, B, C og D. Vi får se hvordan det ser ut til slutt.

Maria Brochmann i duell med Rosengårds Gudrún Arnardóttir. Foto: Marit Hommedal

Etter en frihelg både fra kamp og trening, håper og tror Harder og Brochmann at Brann er godt rustet til å ta på seg den store oppgaven i Malmö onsdag kveld.

Utgangspunktet er både enkelt og vanskelig: Seier betyr en plass i gruppespillet i Champions League.

– Det blir nok mye av det samme som forrige uke. Vi må utnytte de gode øyeblikkene våre og krige oss gjennom, sier Harder.

Den avgjørende playoffkampen mellom Rosengård og Brann har avspark 18.00 onsdag 28. september. Kampen ser du på VG+ og hos Bergens Tidende.