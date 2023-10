Beskjed om Haaland: – Er ironisk

Erling Braut Haaland har gitt vonde minner til mange Premier League-fans, etter å ha scoret hele 44 mål til nå i ligaen for Manchester City.

Et av lagene som fikk kjenne på Haalands evige lyst til å score mål var Manchester United i fjor.

Jærbuen scoret hat trick, etter en ydmykende 6-3-seier forrige sesong.

HERJET: Her feirer Erling Braut Haaland hat trick mot Manchester United. Foto: PHIL NOBLE

Reagerer

Når 23-åringen møter supportere fra «feil» side av byen, hender det at superstjernen får beskjed i klassisk engelsk «banter»-stil.

– Noen ganger møter jeg Manchester United-fans og de forteller meg at jeg ikke er god eller noe. Jeg ser på dem og tenker «kom igjen!», sier Haaland i et stort intervju med Telegraph.

– Det er veldig viktig å ikke ta seg selv så seriøst. Alle er opptatt med å prøve å være perfekt, men jeg tenker: «slapp av og tull litt». Det er nøkkelen i livet, bare sette seg ned å puste, fortsetter han.

Et møte med supportere fra den røde siden av byen gikk viralt på sosiale medier i fjor:

– En spøk

Therese Gudmundsen fra Stavanger, kjent som «ThereseUTD» på sosiale medier, blir spurt om hva hun tenker om Haalands opplevelse.

– Jeg tenker at de som sier det kun sier det som en spøk og på en ironisk måte, svarer Gudmundsen.

United-supporteren har over 260.000 følgere på Instagram, og de fleste innleggene hun deler handler om favorittlaget.



Til TV 2 kommer hun med følgende Haaland-melding:

– Erling Braut Haaland er en fantastisk spiller som ville gått inn og tatt plassen til samtlige spisser i verden, bortsett fra Rasmus Højlund.

Gudmundsen snakker om lagets nye danske spiss, som allerede før han kom ble sammenlignet med Haaland.

– Han har mange av kvalitetene til Højlund, så han kommer nok til å bøtte inn mål for City denne sesongen også, sier hun, trolig spøkefullt.

20-åringen fra Danmark har scoret tre mål for Erik ten Hags lag så langt, samtlige er i Champions League.

Det har vært en trøblete sesong for Manchester United, som er nummer ti i Premier League og har to tap på like mange kamper i Champions League.

– Vi har fått en drittstart i nesten alle turneringer. Vi må samle oss, se hverandre dypt i øynene og så skal vi komme ut av dette sammen, sa Højlund til TV 2.

Neste Champions League-kamp er mot Højlunds gamleklubb FC København 24. oktober. Den ser du på TV 2 Play.