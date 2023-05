Berømmer Hegerberg: – De håndterer henne ikke

Brann tok en overbevisende seier mot Røa. Andrine Hegerberg sto for mye av regien.

Brann - Røa 5-2

Andrine Hegerberg sto for to målgivende pasninger i Branns seier over Røa på Stemmemyren. Det kunne fort vært flere.

– Hun styrer jo matchen utpå der, playmakeren, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.



29-åringen har nå seks assist i Toppserien. Bare Vålerengas Olaug Tvedten har flere med åtte.

Se Hegerbergs andre målgivende:

Gledelig for Brann var det også at både Maria Brochmann og Larissa Crummer scoret to mål hver.

– Når ting begynner å sitte og det bygges opp litt selvtillit, så pleier det som regel gå den veien, gliser Brochmann.

Bergenslaget tar dermed sin andre strake seier etter en tung periode med tre tap på rad.

– Det er skikkelig deilig å kjenne på. Vi må bare bygge videre på dette. I dag løsner det litt ekstra, sier Brochmann.

– Fått kritikk

TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah var begeistret for Hegerbergs oppvisning.

– Jeg har lyst å berømme Andrine Hegerberg. Hun har fått kritikk, men i dag har oppskriften til en del av de aller farligste sjansene og scoringene kommet etter tunge løp fra hennes midtbanerolle.

– De har ikke Røa klart å håndtere. Det har vært en solid prestasjon av Hegerberg og et stort steg opp fra mye av det hun har vist tidligere i sesongen, fortsatte Amankwah.



Også TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland merket seg Hegerbergs storspill.

– Hun har tatt på seg serveringsskoene i dag, sa Ryland.



HERJET: Branns Andrine Hegerberg. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Målbonanza

Etter fartsfylle 14 minutter var det allerede scoret tre mål.

Hegerberg svingte et frispark inn i boksen, og Larissa Crummer dunket til på volley. Keeper Marie Aspenes kunne ikke hindre Brann-ledelse.

Men gjestene svarte nærmest umidellbart. En dødball havnet hos Ragne Svastøen, som pirket inn utligning.

Det rystet ikke hjemmelaget, som gikk i føringen igjen minuttet etter, med en lur heading fra Maria Brochmann.

Ballen fortsatte å rulle Bergens vei. Hegerberg kom på et sugende løp og la til Crummer. Kvinnen fra Australia hadde få problemer med å ekspedere inn 3-1.

Brochmann ble også tomålsscorer. Corneren fra Marit Bratberg Lund var godt slått og igjen var hun overlegen i luftrommet.

Røas Julie Elise Klaboe reduserte til 4-2, før Bratberg Lund avsluttet med en suser.