Berisha klar for Molde – så mye koster han

Berisha ankom Molde og sluttførte den mye omtalte overgangen til MFK tirsdag.

Berisha ble presentert som ny Molde-spiller tirsdag ettermiddag.

– Det er kjekt at det endelig gikk i boks, sier han til TV 2.

– Hvorfor valgte du Molde?

– Det sier seg nesten litt selv. Det er en toppklubb i Norge, som har gjort det sinnssykt bra de siste 10-15 årene. Det er kult å få være med videre på den reisen, svarer Berisha.

Drømmen er klar:

– Det hadde vært sinnssykt kult forhåpentligvis å kvalifisere seg til Champions League.

Foto: TV 2.

Administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrumm, ønsker ikke å uttale seg om hva Molde betaler Hammarby for Berisha, men TV 2 kunne fredag avsløre at det gikk mot en overgang med en totalramme på rundt 37 millioner kroner.

Tirsdag var Berisha innom Aker stadion i Molde før han kjørte videre til medisinske undersøkelser.

PÅ PLASS: Veton Berisha er i Molde tirsdag. Foto: Sindre Jølsen Olsen / TV 2

Nå kan TV 2 opplyse om detaljene i avtalen: Molde betaler 30 millioner kroner sikkert for Berisha, i tillegg er syv millioner kroner avhengige av prestasjoner i Europa.

Spissen humrer når TV 2 spør ham om den heftige prislappen.

– Det viser egentlig bare at de har lyst på meg, da. Hva skal du si? Det er på en måte kult og smigrende at noen er så interessert i deg, sier han.

Han fyller 29 år i april. Trener Erling Moe forsvarer prislappen.

– Du må bygge en base av unge spillere som det er videresalgspotensial i, også må du ha spillere som har kommet dit at vi får solgt og sånne ting. Og så er det sånn at vi ønsker å gjøre et godt år både her hjemme og ute, og da må vi ha sånne typer i laget, ledere som forhåpentligvis gjør at vi når målene. I det regnskapet der, var det en stor plass for Veton, forklarer Molde-sjefen.

Ifølge TV 2s opplysninger signerer Berisha en fireårskontrakt med den regjerende norske seriemesteren.

SIGNERTE: Her er Veton Berisha på Moldes kontor med agent Jim Solbakken og Ole Erik Stavrum der dokumenter ble signert.

Berisha scoret fire mål på 14 kamper for Hammarby i Allsvenskan forrige sesong. Før det hadde han banket inn 46 mål på 68 kamper for Viking på to og en halv sesong i Eliteserien.