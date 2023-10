Berge-forvandling: – Kanskje litt stygt sagt

Da Norges landslagssjef Ståle Solbakken tok ut laget mot Kypros, var en av overraskelsene at Patrick Berg var ute av laget.

Inn som midtbaneanker kom Sander Berge.

– Han har alle forutsetningene for å bli et midtbaneanker. Han har fysikk og fart, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker underveis.



– Det blir vanskelig å sette ham ut av laget som møter Spania, fulgte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.



Fra midtbanedypet imponerte Berge i 4-0-seieren over Kypros.

Sammendrag: Kypros - Norge 0-4

– Berge sin innsats som anker på midtbanen er oppsiktsvekkende. Jeg har alltid hatt stor tro på ham, og tenkt at vi har vår egen Rodri. Men han har aldri levert det, han har vært veldig svak i veldig mange landskamper. Så innsatsen mot Kypros var veldig positiv og gledelig og jeg tror det gir litt hodepine til Ståle Solbakken, for det var nok tanken at Patrick Berg skulle rett inn der, utdyper Alsaker.



TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller ga Burnley-spilleren en sjuer på børsen – og mente at Berge var banens beste mot Kypros.

– Forskjell på hele mannen

En imponert Mathisen mener det var en lettere utgave av Berge.

– Det er det jeg har sagt. Det er kanskje litt stygt sagt, men jeg synes han ser … Når han kommer inn i frokostsalen om morgenen, så ser du en liten forskjell på hele mannen, sier Solbakken om Berge.

– Han trengte liksom en landskamp som var litt Sander Berge slik vi kjenner ham på sitt aller beste. Det har vært mange skader, han har byttet klubb og det har vært et stilskifte fra Sheffield United til Burnley, følger Norges landslagssjef opp i TV 2-intervjuet.

STORSPILTE: Sander Berge fikk sjansen som midtbaneanker i Larnaka. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Solbakken mener at Berge også har sett annerledes ut for Burnley.

Jesper Mathisen tror Solbakken hadde tenkt å starte med Patrick Berg fremfor Berge i søndagens hjemmekamp mot Spania.

– Han kan spille i flere posisjoner, svarer Solbakken.

På fredagens pressekonferanse dagen derpå, var Solbakken full av lovord om Berge.

– Han var veldig bra, og det var litt i tråd med hvorfor han fikk spille også. Han ble satt ut av Burnley-laget i noen kamper, og etter at han kom tilbake har han sett lettere ut i kroppen. Den bekreftelsen fikk vi vel i går.



Landslagssjefen fortalte også at han så for seg noen endringer inn mot Spania. Men det er ingen automatikk i at én av dem er Patrick Berg inn for Berge. Solbakken innrømmer at det er vanskelig å sette dem opp mot hverandre.



– Det er en ting vi vurderer. Det er et fint problem. Det gir meg ikke søvnløse netter, sier Solbakken med et smil.

Blir reddet fra banestormer

Berge er imidlertid glad for å få sjansen i favorittposisjonen.

– Det er lenge siden man har spilt fra start i en kvalikkamp. Jeg spilte mot Spania i mars på kanten, men å være tilbake i en vant rolle, der jeg har tilbrakt mest tid i karrieren, var utrolig morsomt. Jeg føler at jeg tar vare på tilliten, sier askerbøringen til TV 2.

– Godt å være tilbake

– Du har vært god i England og rykket opp i Premier League, men så har du ikke helt fått sjansen sentralt på landslaget. Hvordan har det vært for deg?



– Man ønsker alltid å spille. Så er jo det en prosess i karrieren. Det går litt opp og ned. Skader har preget rytmen med tanke på spilletid for min del, men når jeg er i fullt slag, føler meg «fit», så kan jeg absolutt bidra her ute og spille en rolle på det norske landslaget, sier Berge.

– Det er godt å være tilbake i det slaget. Det er vel ett og et halvt år siden jeg spilte de kampene mot Sverige. Slovenia og Serbia i Nations League. Siden har man vært litt inn og ut, fortsetter 25-åringen.



LIKER ANKERPLASSEN: Sander Berge ønsker å dyrkes i én rolle. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Har det vært frustrerende?

– Nei, det er bare en del av prosessen. De Ståle velger for å vinne matcher er alt som teller, så må man bare være klar.

Berge erkjenner at mange posisjonsbytter på klubblaget ikke har gjort ham en tjeneste.

– Jeg har flydd litt rundt i mange forskjellige roller. Det kan ofte være, ikke knotete, det hjelper jo å spille mange roller, men samtidig gir det deg ikke noe når du kommer på samling for å fokusere på en rolle og gjøre den best mulig, sier den tidligere Vålerenga-spilleren.

– Bør du spille sentralt for å være på ditt beste?

– Det har vært fint å lære mye opp gjennom, men jeg har de siste årene savnet å kunne spille i én posisjon og bli best der, svarer han.



Kommer på banen - starter dribleshow

– Den fysikken Sander Berge har, steget, evnen til å ta med seg ball forbi folk og bruke farten sin er gull verdt i en sånn rolle. En Sander Berge i kanonform på norsk midtbane med Ødegaard og Aursnes rundt seg, da snakker vi tidenes norske midtbane, mener TV 2s Øyvind Alsaker.



Se Norges skjebnekamp mot Spania på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra klokken 20.30.