Berge ble utpekt av motstander som «ekstremt treg»: – Min store styrke

MED KOMPISGJENGEN: Sander Berge og hans to nærmeste på landslaget, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, under fredagens trening i Ljubljana.

Den norske midtbanespilleren utmerker seg med en oppsiktsvekkende statistikk i Nations League.

Ingen lykkes bedre med driblingene sine enn Asker-gutten: Av alle som har forsøkt på minst ti driblinger, har Berge den høyeste andelen vellykkede forsøk (90 prosent).

Sander Berge i aksjon for Sheffield United.

Kun én av ti ganger har han ikke klart å drible seg forbi motstanderen.

– Jeg tror mange undervurderer farten og akselerasjonen min. Jeg har jo sett meg selv på video og tenkt at det ser jo så tregt ut, for jeg har ikke den frekvensen som andre små terriere har. De fleste er litt mindre og flytter bena fort, sier Berge til TV 2.

– Han kan ikke løpe

Han mener han bruker ett eller to steg færre enn mindre spillere på å komme seg forbi, og at det derfor seg «tregere og mer hengslete ut».

– Det er like effektivt for meg, om ikke mer, fordi motstanderen kanskje undervurderer det litt, og så har jeg det rykket, sier 24-åringen.

En episode etter helgens 2-0-seier mot Preston, der Berge leverte en målgivende pasning, illustrerer poenget hans godt.

– Den ene spilleren kom bort til meg og sa at treneren deres hadde vist meg på analysemøtet dagen før kamp og sagt at «han er ekstremt treg. Han kan ikke løpe.»

Etter kampen måtte Preston-spilleren innrømme at treneren hadde tatt grovt feil, og at han hadde fått seg et sjokk.

Berge ler, vel vitende om at han blant annet tronet på topp i fartsmålingene da han spilte for belgiske Genk.

– Jeg tenker at det alltid har vært min greie, men det er sånn det er blitt, sier han og legger til:

– Det er min store styrke, og det kan skape store problemer for dem. Jeg vil påstå at det er det jeg er kjent for med ballen, å ta av pressledd ved å forsere forbi motstandere.

Forvandling

Berges egenskaper har kommet mer og mer til rette de siste månedene. Driblestatistikken hans er ikke den eneste som skiller seg ut.

Han har levert 15 målpoeng (åtte mål og syv assists) på sine 33 siste kamper for Sheffield United.

På de 201 første kampene i hele karrieren hans på klubbnivå, leverte han 17 målpoeng (10 mål og syv assists).

– Det har vært en stor endring i spillemåte, forklarer Berge om forvandlingen.

– Det kommer av jobbing på det over tid, og at jeg har fått spille en mer offensiv rolle med mer frihet, fortsetter han.

Berge mener han er i ferd med å gå litt tilbake til røttene.

– Da jeg var ung, spilte jeg mye spiss, offensiv midtbane og kant, så jeg har kanskje beveget meg litt tilbake til det etter å ha spilt dypt på midtbanen i mange år, sier han.

Lagkamerat Chris Basham kalte ham nylig en «Rolls Royce», etter den britiske luksusbilen med voldsom motor.

– De er glad i å bruke det i England om spillere som er store, tar for seg, vinner dueller og forserer gjennom ledd. Det ser enklere ut for oss enn for andre, smiler Berge.

For Norge er han ventet å starte som midtbaneanker, så han overlater nok de viktigste offensive involveringene til kompisene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Men den viktige Nations League-kampen mot Slovenia ville ikke vært noe dårlig tidspunkt for å notere seg for sitt første målpoeng på landslaget på nesten tre år.