Berg om Haaland: – Han kan ikke gjøre det

STØY: Patrick Berg gir Erling Braut Haaland terningkast seks for hvordan lagkameraten takler støyen rundt ham. Foto: Fredrik Varfjell

– Det er en helt annen verden. Jeg kan egentlig ikke tenke meg til hvordan det er, sier Patrick Berg om tilværelsen til Erling Braut Haaland.



Berg føler selv på mye oppmerksomhet i Bodø, men i landslagssammenheng er det noe helt annet for ham enn for Haaland. 25-åringen illustrerte det med et eksempel fra fredagens fridag.

– Da gikk jeg rundt i Oslo og det vet jeg han ikke kan gjøre med det hysteriet som er rundt ham. Bare det at du aldri får fred tror jeg kan være krevende for veldig mange. Det er vel kanskje det som er den største utfordringen, sier Berg.



Den utfordringen synes Bodø/Glimt-stjernen at Haaland takler med glans.

– Jeg synes han takler det veldig, veldig fint. Jeg tror nok ikke så mange tenker over hvor krevende det kan være å være i en sånn situasjon, så jeg synes man skal ha respekt for det også, sier Berg og utdyper:



– Vi har ikke hatt det i Norge før, så det er litt vanskelig å vite hvordan norske folk håndterer det og hvordan han selv håndterer det. Men foreløpig synes jeg det er terningkast seks, for han er virkelig den samme personen hele tiden. Han er sulten, og ønsker å bidra til at vi skal utvikle oss som lag.



Solbakken: – Trengte en god treningsuke

Haaland har ført til at den kommersielle verdien til landslaget har økt kraftig. Den kommende kampen mot Georgia ble lørdag bekreftet utsolgt.

På spørsmål om hvor mye Ståle Solbakken legger seg opp i hva stjernespilleren skal stille opp på, svarer landslagssjefen slik:

– Jeg ser jo an, men det har gått fint. Are (Hokstad) har kontroll på det, og hvis det er tvilstilfeller blir jeg koblet inn. Som regel styrer Are det med veldig fin balanse.



SUPERSTJERNE: Erling Braut Haaland tar seg god tid til å hilse på fansen når han er hjemme i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Haaland spilte ikke kampen mot Jordan, men er i god form og klar til møtet med Georgia førstkommende tirsdag på Ullevaal.

– Han følte han hadde behov for en god treningsuke og det har han fått. Så jeg tror vi kan få den aller, aller beste utgaven av Erling på tirsdag, forsikrer Solbakken.

EM-kvalifiseringskampen Norge – Georgia ser du på TV 2 Direkte og Play fra kl. 20.00 tirsdag.