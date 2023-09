Ber landslaget holde seg unna suksesstrener: – Ikke prøv dere engang!

LANSERES: Alexander Straus lanseres som ny landslagssjef for kvinnelandslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Fredag ble det klart at Hege Riises tid som landslagssjef for kvinnelandslaget er over.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen brukte ikke lang tid på å komme opp med navnet på den hun mener bør ta over jobben.

Gulbrandsen som har nest flest kamper med landslagsdrakten gjennom tidende, med sine 183 landskamper, tviler derimot på om det vil skje.

– En som kan være et veldig stort navn er Alexander Straus. Han har vært i NFF-systemet og vært ute og prestert internasjonalt med Bayern München.

SUKSESS: Alexander Straus har allerede oppnådd suksess i storklubben Bayern München. Foto: Lennartpreiss / BILDBYRÅN

47-åringen fra Bergen hadde stor suksess med Sandviken/Brann, noe han fikk betalt for da han ble ansatt som manager for storklubben Bayern München sommeren 2022.

– Men hvorfor skal han gå fra Bayern og ta over Norge? Omdømmemessig er ikke dette laget det letteste å ta over nå, sier Gulbrandsen.

Tidligere elever vil ha Straus

Straus tok over Sandviken i 2018, men etter å ha tatt klubben til cupfinalen og fjerdeplass i ligaen, valgte han å tre inn i NFF-systemet.

Her hadde han ansvar for Norges U23- og J19-landslag. I 2020 returnerte han til Sandviken, som etter hvert ble til Brann.

– Det er en ære å få trene nasjonen din og noe jeg er stolt over å få muligheten til å gjøre, sa Straus den gang han ble ansatt som U23-landslagstrener.

To av Branns landslagsspillere som kjenner Straus godt er fulle av lovord om deres tidligere sjef.

– Han er en kjempegod trener. Det tror jeg absolutt hadde blitt veldig bra, om han tok den jobben, sier Marit Bratberg Lund.

VM: Marit Bratberg Lund var med på landslaget som i sommer deltok i VM i New Zealand og Australia. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun får støtte av landslagskeeper Aurora Mikalsen.

– Selvfølgelig er han en kjempegod kandidat. Han er en av de beste trenerne jeg har hatt, men han har nettopp vunnet med Bayern og signert ny avtale der, sier Mikalsen til TV 2.

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med Alexander Straus fredag.

VIKTIG: Aurora Mikalsen stod i mål samtlige VM-kamper under Hege Riise i sommer. Her fra Brann-trening denne uken. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Ber NFF holde seg unna Straus

En av dem som kjenner Alexander Straus aller best, det er Tuva Hansen. Landslagsspilleren var kaptein for Straus' Brann-lag.

Hun var også en av bergenserens første signeringer som Bayern München-trener.

– Jeg er veldig spent. Jeg håper det blir en kompetent trener med gode lederegenskaper, sier Hansen til TV 2.

– Flere peker på din nåværende trener Alexander Straus?

– Nei, ikke prøv dere engang. Fy fader! Nei, jeg håper ikke det skjer ennå, ler hun.

– Det hadde vært ekstremt kult. Han er den beste treneren jeg har hatt, men fader heller, jeg har lyst til å oppnå noe her, sier Hansen.