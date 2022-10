Ber Fifa kaste Iran ut av VM

– Mens de iranske lederne koser seg med å se landslaget deres spille i VM, vil ukrainere bli drept av iranske droner og iranske missiler.

Det skriver det ukrainske storlaget Sjakhtar Donetsk i en pressemelding, publisert på Twitter. Den er ført i pennen av administrerende direktør i klubben, Serhii Palkin.

De ber Fifa ta grep og kaste Iran ut av det kommende fotball-VM i Qatar, som går av stabelen allerede 20. november.

Tviler på at Fifa tar affære

Bakgrunnen er at Iran skal ha levert våpen og såkalte «kamikaze-droner» til Russland som er brukt i angrep på ukrainske byer. Det har resultert i flere drepte, inkludert barn, noe også Sjakhtar poengterer i sin pressemelding.

– Dette var barn som drømte om å se sitt landslag i VM.

– Sjakhtar ber Fifa og hele det internasjonale samfunnet om umiddelbart nekte Iran å spille i VM på grunn av landets direkte deltagelse i terroristangrepene mot ukrainere.

VM-KLARE: Mehdi Taremi er en av stjernene på det iranske landslaget, som er i VM-gruppe med England, Wales og USA. Foto: LEONHARD FOEGER

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg forstår ukrainernes synspunkt.

– Jeg skjønner godt at denne type forespørsler kommer. Fifa åpnet opp for det da de valgte å ta en side i konflikten og utestenge Russland fra VM. Da er det ikke rart at ukrainerne også mener at land som bidrar til krigen på Russlands side også bør utestenges.

VELDEDIGHETSKAMP: Sjakhtar Donetsk dro ut på turné og spilte flere veldedighetskamper da den hjemlige ligaen måtte stanses på grunn av krigen. Foto: Yorgos Karahalis

– Spørsmålet Fifa og fotballen må svare på, er hvor grensen skal gå, sier Finstad Berg.

Hun har imidlertid ikke veldig tro på at anmodningen vil tas til følge av Fifa.

– Det blir veldig spennende å se hvordan Fifa behandler dette så tett opp mot VM. De vil nok hevde at det er umulig av praktiske hensyn, og så kan jo man også fint hevde at praktiske hensyn ikke er det som bør stå i sentrum i en slik sak. Men jeg tror nok ikke at de ender opp med å kaste Iran ut av VM.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg, her fra Doha, Qatar under FIFA-kongressen, mars 2022. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2.

Sjakhtar vil at Ukraina får plassen

Sjahktar mener også at den ledige plassen bør tilfalle Ukraina. Ukraina var nær ved å kvalifisere seg til Qatar gjennom playoffen, men snublet i det aller siste hinderet mot Wales.

– Denne beslutningen er historisk- og sportslig begrunnet. Jeg ber alle om å bli med på å sette press på fotballbyråkratiet, skriver Palkin, som mener man ikke kan gjemme seg bak at fotball skal holdes adskilt fra politikk.

– Å legge til rette for at terrorister kan delta i VM, er politikk. Det er på tide å sette en stopper for en slik politikk.

SØNDERKNUST: Andrij Jarmolenko og Ukraina tapte playoff-finalen mot Wales. Foto: Darren Staples

Men Finstad Berg mener det ikke ville vært rett å gi VM-plassen til Ukraina.

– Man kan ha veldig stor sympati for tanken om å tildele plassen til Ukraina, og det er mange, meg selv inkludert, som synes at det hadde vært utrolig flott å se dem i VM på bakgrunn av alt som har skjedd, men det er ikke en farbar vei i lengden å gi den til land basert på ikke-sportslige kriterier.

Flere ber Fifa utestenge Iran

Det er slett ikke bare Sjakhtar som mener Iran ikke bør få delta i Qatar-VM.

En gruppe bestående av iranske fotball- og sportspersonligheter har sendt en formell forespørsel til Fifa om å suspendere Det iranske fotballforbundet. Det skriver BBC.

– Nøytralitet fra Fifa er ikke et alternativ, skriver gruppen.

Bakgrunnen er det iranske regimets voldelige respons på demonstrasjonene i landet etter at Mahsa Amini ble pågrepet av moralpolitiet for å bruke hodeplagget hijab på feil måte. Hun døde i politiets varetekt, og hennes dødsfall har skapt sterke reaksjoner over hele verden.

VERDENSOMSPENNENDE PROTESTER: Det har vært store demonstrasjoner mot regimet i Iran over hele verden. Her fra en demonstrasjon i Los Angeles lørdag. Foto: Richard Vogel

Anmodningen er sendt av et spansk advokatfirma, og underskrevet av blant andre de tidligere landslagsspillerne Mehrdad Pooladi og Behshad Yavarzadeh.

De er ikke de første til å ta til orde for endring.

Men da Irans største fotballstjerne, Bayer Leverkusens Sardar Azmoun, delte kritikk mot regimet i hjemlandet på sosiale medier, ble innlegget senere slettet.

Her til lands har Jerv-spiller Iman Mafi vist sin støtte til folket i Iran.

Menneskerettighetsgruppen Open Stadium har også bedt Fifa ta affære, ifølge BBC. De viser både til regimets brutalitet mot eget folk og det faktum at kvinner ikke har lov til å gå på kamper i landet, noe som strider mot Fifas egne forskrifter.

– Akkurat nå er det flere grunner som løftes opp samtidig, og som må behandles hver for seg, sier Finstad Berg.

– Men dette viser at fotballen er i ferd med å bli mye mer politisk bevisst, og det er en utfordring for Fifa, som slett ikke liker slike spørsmål. Derfor blir det også uhyre interessant å følge prosessen fremover.

TV 2 har bedt om en kommentar fra Fifa, men har foreløpig ikke fått svar.