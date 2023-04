1. Ousmane Dembélé.

Ble solgt for 354 millioner kroner fra Rennes til Borussia Dortmund. Etter én sesong kjøpte Barcelona ham for 1,4 milliarder. Noe som gir en profitt på like under 1,1 milliarder kroner.

2. Enzo Fernández.

Ble solgt for 449 millioner kroner fra River Plate til Benfica. Etter én sesong kjøpte Chelsea ham for 1,25 milliarder kroner. Noe som gir en profitt på ca. 750 millioner kroner.

3. Victor Osimhen.

Ble solgt for 226 millioner kroner fra Charleroi til Lille. Etter én sesong kjøpte Napoli ham for 760 millioner kroner. Noe som gir en profitt på ca. 530 millioner kroner.

4. Marc Cucurella.

Ble solgt for 182 millioner fra Getafe til Brighton. Etter én sesong kjøpte Chelsea ham for 662 millioner kroner. Noe som gir en profitt på ca. 480 millioner kroner.

5. Benjamin Mendy.

Ble solgt for 132 millioner kroner far Marseille til Monaco. Etter én sesong kjøpte Manchester City ham for 582 millioner kroner. Noe som gir en profitt på ca. 450 millioner kroner.

Tall fra eToros rapport som er hentet fra Transfermarkt.