Bendtner dømt – mister Million-Porsche

Østre Landsret har ifølge danske TV 2 kommet til den endelige dommen, at den tidligere Rosenborg-stjernens bil skal konfiskeres.

Kjøretøyet som beslaglegges er en Porsche Taycan Turbo S til en verdi av 2,4 millioner danske kroner, om lag 3,7 millioner norske kroner.



I tillegg må han betale en bot på 40.000 danske kroner.

Den tidligere landslagsspissen ble i 2021 tiltalt for i alt sju forhold, som alle inkluderer overtredelse av veitraffikloven.

Fikk ikke medhold

Fem av de omhandler kjøring uten gyldig førerkort, mens to forhold omhandler overtredelse av fartsgrensen.

Bendtner valgte å anke dommen til Høyesterett, som kom til samme beslutning som tingretten torsdag, skriver det danske nettstedet.

RBK-FORTID: Nicklas Bendtner fra hans tid som Rosenborg-spiss. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Bendtners forsvarsadvokat, Anja Velbæk Mouridsen, ønsker ikke å kommentere saken, ifølge Ekstra Bladet.



Selv mente Bendtner at han kjørte lovlig med et britisk førerkort som han skaffet seg i 2013, etter at han ble dømt for promillekjøring.

– Det er min oppfatning at jeg har kjørt med et gyldig førerkort, sa Bendtner i retten tilbake i 2021, ifølge Ekstra Bladet.

I 2013 ble Bendtner fratatt førekortet i tre år, samt dømt til en bot på 842.000 danske kroner, etter å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.



RBK-helt

Bendtner spilte for Rosenborg fra 2017 til 2019 og scoret 24 mål for trønderne.

I hans første sesong ble han toppscorer i Eliteserien med 19 mål. I 2018 ble det både serie- og cupgull med trondheimslaget.

I cupfinalen scoret dansken to mål, i 4-1-triumfen over Strømsgodset.

Han har også en fortid i Premier League-klubben Arsenal. Hans forrige klubb var FC København i 2019, men det oppholdet varte bare til desember samme år.

I 2021 bestemte den danske superstjernen seg for å legge opp. For Danmarks landslag endte han på 81 kamper og 30 mål.