Bendtner blir VM-ekspert: – Jeg har overhodet ikke peiling på fotball

Nicklas Bendtner var i løpet av sin karriere innom klubber som Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolsburg, Nottingham Forest og Rosenborg før han avsluttet karrieren i FC København.

Angriperen markerte seg med mange omstridte episoder både på og utenfor banen da han spilte aktivt. Etter at dansken la opp i 2019 har han blant annet markert seg som reality-profil i TV-programmet «Bendtner og Philine».

Nå har Bendtner fått seg ny jobb. Den tidligere Rosenborg-spissen skal under VM i Qatar være fotballekspert og analysere kamper for det danske mediehuset Ekstra Bladet og komme med sine synspunkter på avisens nettside, eb.dk.

Men overfor avisen kommer Bendtner med en aldri så liten innrømmelse før han tar fatt på jobben som VM-ekspert. For på spørsmål om 34-åringen har peiling på fotball, svarer han følgende:

– Nei, jeg har overhodet ikke peiling på fotball. Jeg har spilt spillet siden jeg var fire, men jeg har ikke lært noe, sier Bendtner – vel og merke med glimt i øyet.

Bendtner fikk selv med seg 30 mål på 81 landskamper for Danmark. Han gjør det klart at han vil være helt ærlig i sine tilbakemeldinger etter Danmarks kamper – også med dem han har spilt på lag med og delt garderobe med tidligere.

– Hvis kritikken er berettiget, så er svaret ja. Jeg vil også forvente det samme den andre veien rundt. Men hvis jeg for eksempel sier at én dansk spiller gjør det dårlig, så vil jeg sørge for at det er hold i argumentene mine med tanke på hvorfor han spilte dårlig, opplyser Bendtner.

Dansken er ikke i tvil om hvem han tror til slutt vil vinne VM i Qatar.

– Mitt umiddelbare tips er Argentina, de har en god mulighet. De virker også ekstra sultne, og det ser ut som om de har fått mer orden på laget sitt enn det de har hatt tidligere. De har fått opp noen nye spillere som presterer veldig godt. Jeg tror Argentina er laget alle må slå, tipser Bendtner.

Danmarks landslagstrener Kasper Hjulmand presenterer sin VM-tropp 7. november. Det danske landslaget spiller sin første kamp i VM mot Tunisia den 22. november.