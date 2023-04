Belsvik i harnisk: – Nå får jeg sikkert karantene

Vålerenga - Stabæk 4-1

– Jeg tenker at jeg har vært med på ganske mye i fotball, men jeg har ennå ikke vært med på en så … ehm … innvirkende dommer på en omgang, hvor han hjelper Vålerenga inn i kampen, sier Belsvik til TV 2.

Han fortsetter:

– Nå får jeg sikkert en karantene, men jeg har sett mye rar dømming. Og han her ... det var nye høyder.

– Hva reagerer du på?

– Vår keeper blir løpt ned og så gir han straffe til Vålerenga. Det er én situasjon. Hodeskade i felt, lar spillet gå. Det er mål nummer to som er spesielt. Det er synd, for vi gjør en veldig god første omgang og starter andre omgang veldig bra. Vi har en 1-0-ledelse og momentum. Så dette er en veldig kjedelig opplevelse, svarer Belsvik.

– Har du pratet med dommeren etter kampen?

– Nei, jeg skal få lov til å komme inn nå etterpå til audiens. Så det blir interessant.

Se sammendrag av kampen under:

Stabæk-målvakt Sunniva Skogland er også rasende etter kampen.

– Jeg skjønner ikke hvordan det kan bli straffe i det hele tatt, når hun meier meg ned etterpå. Det koker ganske greit oppi huet nå, for det ødelegger absolutt hele kampen. Så jeg er ganske frustrert, sier hun til TV 2.

Vel en halvtime senere forklarer kampens hoveddommer, André Bjørgen Birkeland, hvordan han vurderte situasjonen.

– Jeg opplever jo at Vålerenga-spilleren avslutter der, og at Stabæk-keeperen kommer inn med full kraft og fullfører den taklingen. Hun tar ball, men tar og spiller. Derfor blir det gult kort for hensynsløs takling. Det er min vurdering der og da, sier han til TV 2.

Etter en solid start på kampen der Vålerenga slet med å få til noe offensivt, viste Petter Belsviks kvinner sin giftighet halvveis i første omgang på Intility Arena.

Zara Jönsson stormet ned langs venstrekanten, fant sin angrepsmakker Iris Omarsdottir foran mål og 19-åringen styrte inn 1-0 for Stabæk.

Pausepraten fra VIF-trener Nils Lexerød må ha vært god. Hjemmelaget kom ut i hundre fra garderoben og Stabæk klarte ikke henge med. Etter bare få minutter kunne Elise Thorsnes sette inn 1-1 fra straffemerket.

Ylinn Tennebø snudde til ledelse for Vålerenga etter litt klabb og babb i feltet like før timen. Deretter økte både Thea Bjelde og Karina Sævik ledelsen ytterligere for vertene som tok sin tredje seier for sesongen.

Dobbel Brann-smell – RBK-seier i Bergen



På besøk hos Avaldsnes, fikk den tilsynelatende evigvoksende skadelisten til Brann og Olli Harder seg et nytt tilskudd.

Skadelisten til Brann og trener Olli Harder fortsetter å vokse. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Nora Eide Lie måtte gi seg med en skade etter bare 27 minutters spill.

Til tross for noen ålreite sjanser for både Maria Brochmann og Andrine Hegerberg hos bergenserne, endte det med Branns andre strake 0-0-kamp og mer tapt terreng i kampen om å forsvare seriegullet i Toppserien.

Resultater Toppserien 4. runde Avaldsnes - Brann 0-0 Lyn - Røa 1-0 Vålerenga - Stabæk 3-1 Åsane - Rosenborg 0-3 (kampen pågår fortsatt) LSK Kvinner - Arna-Bjørnar 1-0 (kampen pågår fortsatt)

Samtidig fortsetter serieleder Rosenborg å imponere da de besøkte Åsane.

Cesilie Andreassen sendte trønderne i ledelsen på et frispark i den første omgangen.

Se scoringen her:

Deretter inntok 26-åringen servitørrollen da Synne Skinnes Hansen doblet ledelsen like etter pause. Fem minutter var rollene snudd da Andreassen satte sin andre for dagen etter et flott løp og innlegg fra RBK-kanten.

Kampen pågår fortsatt på Åsane Arena. Det står 3-0 til trønderne få minutter før full tid.