Bellingham til TV 2: – Det er grusomt

– Veldig sliten. Jeg er veldig sliten.

Jude Bellingham rister på hodet og flirer så mye han orker.

90 minutter, ekstraomganger og så en straffesparkkonkurranse på toppen av det hele tar på.

– Å slå Manchester City, bare å konkurrere mot et lag som City må du jobbe hardt, for de har så mye kvalitet, så mange som kan bidra både fysisk og teknisk. Det var en slitsom kamp, men vi ble belønnet med en seier, sier Bellingham og understreker:

– Det er fint at vi endelig klarte å slå City, men herregud, du må jobbe hardt for det.



– Jeg var helt ferdig



Selv om energinivået begynner å nærme seg null når klokken har passert midnatt i Manchester, er den 20 år unge Real Madrid-stjernen både rutinert og velvillig til å fortsette intervjuet.

Øynene smalnes når han får se straffesparket sitt i reprise på skjermen. Han vil gjerne fortelle hvordan han var en av dem som traff i thrilleren på Etihad.

– Jeg kikket litt på ham (Ederson) og det så ut som han la vekten mot den andre siden. Så da satte jeg ballen motsatt. Det er mye trening til denne typen situasjoner også, sier Bellingham.



Han var naturligvis lettet over at han var med å bidra til avansement.

CL-SEMIFINALE: Jude Bellingham og Real Madrid møter Bayern München i semifinalen i Champions League. Foto: Martin Rickett

– Jeg var helt ferdig på slutten der. Alt jeg tenkte var «spar energien til å sparke én ball til i mål», smiler Bellingham.



– Det er tøft og det er grusomt å oppleve en straffesparkkonkurranse. Du har egentlig ikke lyst til å slå noen på straffer, men det måtte gjøres i kveld og vi er takknemlige for det, understreker fotballstjernen.



TV 2-ekspert: – Spillet er så krevende

I etterkant av Bellingham-intervjuet var TV 2s eksperter ikke overrasket over det briten fortalte.

– De klarer å forsvare seg. De jobbet knallhardt i forsvar og hadde kontringstrussel, men etter hvert forsvant den også. Da måtte alle jobbe bakover, du så Bellingham? De siste 45 minuttene tror jeg ikke han løp noe særlig i det hele tatt, han var nesten nede på knærne, han var ferdig, sier Solveig Gulbrandsen.



– Jeg synes det er fascinerende å se hvor slitne de blir. Ikke det at de er dårlig trent, dette er toppatleter, de beste fotballspillerne i verden. Det er fantastiske idrettskropper, men spillet er så krevende, det er så høyt tempo. Det begynner å bli seint i sesongen og det er tre kamper i uken. De klarer rett og slett ikke å løpe lenger. Bellingham var jo bare utpå der, de hadde ikke flere bytter, følger ekspertkollega Morten Langli opp.



Hjertevarm beskjed til Haaland

Men til tross for en sliten kropp og et slitent hode, var det mest glede i årene til Bellingham og resten av Real Madrid-laget.

– Vi er glade for at vi har slått et så fantastisk lag, men det er viktig at vi fokuserer på den neste utfordringen som er Bayern. Det er neste utfordringen i Champions League og så er det El Clásico i helgen, så det er en fantastisk tid å være Real Madrid-spiller. Det er veldig gøy og veldig spennende.

Og på spørsmål om han har noe å si til sin gode venn Erling Braut Haaland, som han nå har slått ut av Europas største scene, er svaret enkelt:

– Jeg elsker ham, jeg elsker ham, smiler Bellingham.