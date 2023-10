Bellingham-show fikk Haaland til å reagere: – Den fyren er uvirkelig

Barcelona - Real Madrid 1-2

– Det er en ny konge i LaLiga. Han heter Jude Bellingham, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Fra distanse banket den nye Real Madrid-yndlingen inn 1-1-målet midtveis i andre omgang. På overtid sikret Bellingham seieren da han satte inn 2-1 bak Marc-André ter Stegen fra kloss hold.

– Den fyren er uvirkelig, skriver Erling Braut Haaland på Instagram etter den første scoringen til engelskmannen.

KOMPISER: Erling Braut Haaland (til venstre) og Jude Bellingham fra tiden sammen i tysk fotball og Dortmund. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Haaland og Bellingham spilte sammen i Dortmund. I sommer gikk Bellingham til Real Madrid, og han har vært ustoppelig siden.

Nå står Bellingham med 13 mål på 13 kamper i Real Madrid.

– Det er ikke min oppgave å vurdere motstandernes spillere. Han scoret to mål, og det gjorde at han avgjorde kampen for dem, sier Barcelona-målvakt ter Stegen etter kampen.

Ampert mellom Vinícius og Xavi

Ilkay Gündogan sendte Barcelona i ledelsen allerede i sjuende spilleminutt.



– Vi styrte egentlig førsteomgang fullstendig. Kampen var akkurat som vi ville ha den. Vi startet fint også i andre omgang, men så scoret de. Da styrte de kampen, oppsummerer Barcelona-stopper Andreas Christensen til TV 2.

Real Madrid går opp på topp i LaLiga etter seieren. Barcelona ligger på tredjeplass, fire poeng bak Real Madrid, når elleve kamper er spilt.

– Nå har de et lite forsprang, men det er heldigvis tidlig i sesongen. Styrkeforholdet er likt, mener Barcelonas Andreas Christensen.

