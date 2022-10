Bellingham om Haaland-sirkuset: – Alle spør om det

– Erling er god, Erling er briljant, Erling er fantastisk.

Jude Bellingham kommer spøkefull inn i pressesonen etter tirsdagens 0-0-kamp mot Manchester City. Dortmund-stjernen er blitt vant til å svare på spørsmål om sin tidligere lagkamerat Erling Braut Haaland.

– Jeg blir ikke irritert på dere (journalister) på grunn av alle spørsmålene. Alle spør om det, faktisk. Når man spiller mot Manchester City, er det naturlig å få spørsmål om deres beste spillere. Erling er en av dem, sier Bellingham til TV 2.

På forrige landslagssamling snakket Citys Jack Grealish om det samme: Alle har spørsmål om Premier Leagues nye målmaskin.

– Han scorer så mange mål og har innflytelse på så mange kamper. Da må man alltid snakke om ham. Vi har hatt samme høye fokusnivå på ham i intervjuene som i selve kampen, og det trengs for å sørge for at han ikke scorer. Vi gjorde en god jobb der, sier Bellingham.

Haaland fikk kyss på kinnet midt under intervjuet

– Trenger bare en halvsjanse

Tirsdag kveld kom aldri Haaland inn på banen etter pause.

Manchester City-manager Pep Guardiola forklarte at Haaland slet med feber før kampen, og at jærbuen ikke følte seg bra.

Haaland har imidlertid vært tilnærmet ustoppelig denne høsten. Etter sommerens overgang fra nettopp Dortmund, har han scoret 22 mål på 16 kamper i alle turneringer.

– Han er alltid på rett sted til rett tid, og han er alltid klar. Noen ganger føles det som om han ikke er involvert eller har noen ballberøringer, men så dukker han opp og scorer. Han trenger bare en halvsjanse for å score, sier Jude Bellingham.

Får Haaland-beskjed på direkten

Stenger støyen ute

De største klubbene i Europa ligger langflate etter Bellingham, som har hatt en fantastisk innledning på sesongen. Klubber som Real Madrid, Chelsea, Manchester City og Liverpool nevnes ofte.

– Jeg sørger bare for å gjøre en god jobb. Folk kan spekulere på hva de vil, men jeg skal gjøre en god jobb for Dortmund, og det er tilfellet så langt denne sesongen. Jeg skal fortsette å gjøre det og stenge støyen ute, sier Bellingham.

19-åringen lyser opp når TV 2s reporter sammenligner ham med legendariske Zinédine Zidane.

– Virkelig? Det er et stort kompliment, så det setter jeg stor pris på. Jeg har sett ham mye på Youtube fordi jeg var for ung da han spilte. Jeg koser meg med klipp på Youtube for å se hvor god han var. Det skal jeg fortsette med resten av karrieren, sier Bellingham.