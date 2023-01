– Bellingham har bestemt seg for hva han foretrekker

Real Madrid skal være overbevist om at klubben lykkes med å snyte klubber som blant annet Liverpool og Manchester United i kampen om underskriften til Dortmunds engelske landslagsstjerne Jude Bellingham. 19-åringen vil nemlig foretrekke en overgang til Spania, påstår den Madrid-baserte avisen Marca.

Den ukrainske midtbanestjernen Mykhaylo Mudryk skal ha gitt beskjed til klubbledelsen i Shakhtar Donetsk om at han ønsker å signere for Arsenal, hevder nettstedet 90min. Men Chelsea har ikke gitt opp målet om å signere Mudryk rett foran nesa til Arsenal etter å ha hatt positive samtaler med Shakthar, melder The Guardian.

Nederlands spanske midtbanestjerne Frenkie de Jong er ikke til salgs i januar. Det slår Barcelonas president Joan Laporta fast. Han åpner imidlertid for at 25-åringen kan bli solgt til sommeren. Manchester United har lenge jaktet på nederlenderen, melder The Mirror.

Ajax har samtidig satt en prislapp på 450 millioner kroner for den 22 år gamle angriperen Mohammed Kudus, som er landslagsspiller for Ghana og ønsket av Manchester United, ifølge The Daily Star.

Manchester United skal i samtaler med representantene til Monacos franske forsvarsspiller Axel Disasi i løpet av fredagen, men 24-åringen har også fått henvendelser fra en rekke andre klubber i Premier League. Det skriver flere engelske aviser, deriblant The Daily Mail.

Manchester United er også interessert i Eintracht Frankfurts 24 år gamle franske angriper Randal Kolo Muani. Det fastslår tyske Sky.

Southampton skal nærme seg en overgang for Evertons 29 år gamle stopper Michael Keane. Overgangen kan bli fullført snart, hevder vanligvis troverdige Athletic.

Southampton skal også ha blitt enig med Dinamo Zagreb om å kjøpe den kroatiske angriperen Mislav Orsic for rundt 80 millioner kroner, skriver overgangsguruen Fabrizio Romano.

Tidligere Everton-spiss Wayne Rooney seiler opp som den heteste kandidaten til å bli ny manager på Goodison Park dersom klubben bestemmer seg for å sparke den nåværende treneren Frank Lampard. Det påstår i hvert fall The Sun.

Både Juventus og Borussia Dortmund skal begge være interessert i å hente Aston Villas 19 år gamle midtbanetalent Tim Iroegbunam, som for øyeblikket er utlånt til Queens Park Rangers, ifølge Teamtalk.