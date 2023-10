Belgisk stjerne: – Det verste er sannsynligvis ennå ikke kommet

Flere har tatt til sosiale medier for å vise støtte etter at to svenske fotballsupportere tragisk ble drept og én ble skadet mandag kveld.

Mandag kveld ble to svenske fotballsupportere drept og én ble såret i Belgias hovedstad Brussel.

Den antatte gjerningsmannen var på frifot i mange timer etter angrepet, men tirsdag morgen melder Reuters at han skal være skutt av belgisk politi.

Angrepet som etterforskes som terror sjokkerte Europa og flere har tatt til sosiale medier for å fordømme angrepet på de uskyldige supporterne.

En av dem er den tidligere belgiske landslagsspilleren Thomas Meunier. Borussia Dortmund-spilleren frykter at angrepet bare er starten.

– Og det verste er sannsynligvis ennå ikke kommet ... la oss be en bønn for ofrene og menneskene som er dårlig påvirket av feil undervisning av en religion. Måtte Gud hjelpe dem med å finne den rette veien, skriver Meunier på Twitter.

REAGERER KRAFTIG: Thomas Meunier tok til sosiale medier etter det tragiske angrepet. Foto: Manu Fernandez

Norges fotballpresident Lise Klaveness viser også sin støtte på vegne av norsk fotball.

– En tragisk kveld i Brussel for våre kolleger i Sveriges Fotballforbund. Forferdelige målrettede angrep i forbindelse med vårt vakre spill fotballen. På vegne av Norges Fotballforbund og hele den norske fotballen sender jeg våre dypeste kondolanser. Vi står ved deres side, skriver Klaveness på Twitter.

De svenske tilskuerne ble holdt igjen på arenaen etter at kampen ble stoppet og flere skal ikke ha fått forlate arenaen før klokken 03.00 i natt.

Den antatte gjerningspersonen ble tirsdag morgen skutt og drept av belgisk politi.

Det sier den belgiske innenriksministeren Annelies Verlinden. Den antatte gjerningsmannen skal ha blitt skutt på en kafé i Schaerbeek i Brussel. Han skal ha dødd på vei til sykehuset.

MØTTE PRESSEN: Sveriges landslagssjef Janne Andersson og Victor Lindelöf møtte pressen etter at kampen ble avbrutt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

En av dem som var tilstede på arenaen var den tidligere svenske landslagsspilleren Johan Elmander.

Han var der for å kommentere kampen og i et intervju med nyhetsbyrået TT forklarer han at han tidlig etter kampstart skjønte at noe var galt.

– Kanskje fem minutter ut i oppgjøret begynte det å komme mange varslinger på telefonen. Det var vanskelig å fokusere på kampen, og det gjorde vi heller egentlig ikke, sier Elmander.



– Vi er i sjokk, og man blir også litt redd, fortsetter Elmander til TT.



Frankrike øker sikkerheten rundt landskamp

Nå øker Frankrikes landslag sikkerheten rundt deres kamp mot Skottland.

Kampen spilles på Pierre Mauroy stadion i utkanten av den franske byen Lille.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin bekrefter tirsdag morgen at sikkerhetstiltakene rundt kveldens kamp styrkes.

– Vi har økt midlene. Det vil blant annet være seks mobile styrker i stedet for tre i Lille, sier Darmanin, ifølge radiostasjonen RMC Sport.