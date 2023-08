Bekymret Hoseth: – Vi skal vel ned i krigen

Molde - Klaksvik 2-0 (3-2 sammenlagt)

Magne Hoseths færøyske lag er ute av Champions League, etter tap i et heseblesende oppgjør mot Molde på Aker Stadion.

Nå er det playoff til Europa League som gjelder for Klaksvik og trolig går turen til Moldova og kamp mot Sheriff Tiraspol.

De leder 5-1 etter første oppgjør mot BATE.

– Vi skal vel ned i krigen. Jeg leste for noen dager siden at Odesa (ukrainsk by) hadde åpnet strendene og alt var fint. Dagen etter var det «pinade» bombing der. Jeg vet ikke hva som skjer, sier Hoseth.

SKEPSIS: Klaksvik-trener Magne Hoseth. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er rundt to timer kjøring fra Tiraspol til Odesa, havnebyen som har blitt bombet av Russland.

– Er det sånn at dere prøver å flytte kampen lenger unna?

– Hvis ikke Uefa allerede ser på det, tror jeg ikke Klaksvik fra Færøyene klarer å få dem til endre mening. Det er vel dansk UD som må inn å gjøre den jobben, sier Hoseth.

– Akkurat nå går den der, det tar vi. Det er et land jeg ikke har vært i, fortsetter 42-åringen.

På spørsmål om alle på laget er komfortabel med reisen, svarer KI-treneren:

– Jeg tror jeg og Daniel er minst komfortable. Real Madrid var der for to år siden, jeg har ikke satt meg så veldig inn i det.

Kampen han sikter til vant det spanske hovedstadslaget 3-0 i november i 2021.

– Bortsett fra det vet jeg hvor det ligger. Det er ikke langt fra Odesa, hvor det har vært litt «smelling», forteller mannen fra Averøy.

USIKKER: Klaksvik-trener Magne Hoseth. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Er det aktuelt at dere tar egne beslutninger?

– Jeg har sagt at vi må vinne 4-0 på hjemmebane, slik at vi kan gå der og tape 0-3 på bortebane, fleiper Hoseth.