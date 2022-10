Bekreftet: Ukraina vil arrangere fotball-VM i 2030

Spanias fotballforbund (RFEF) opplyser om det overraskende framstøtet onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha gitt sitt samtykke til planene.

Partnerskapet mellom Ukraina, Spania og Portugal skal angivelig bli et symbol på fotballens kraft med hensyn til å gjenopprette fred og håp.

De tre landene skal ha planlagt for at krigføringen mellom Ukraina og Russland er over innen 2030, og at gjenoppbyggingen av Ukraina da er i full gang.

Fotball-VM avvikles i Qatar i år, mens USA, Canada og Mexico er vertskap om fire år. Dermed kan det være duket for en europeisk arrangør i 2030.

Ifølge The Times er planen at kampene i en av de innledende gruppene skal spilles i Ukraina dersom det krigsherjede landet blir medarrangør for sluttspillet om åtte år.

Beslutningen om hvem som får arrangøransvaret for 2030-VM, skal tas på Det internasjonale fotballforbundets kongress i 2024. Der skal de 211 medlemsnasjonene stemme på den søknaden de foretrekker.

I 2030 vil antall lag i VM-sluttspillet være økt til 48. Det er 16 flere enn i det formatet som skal benyttes i Qatar om kort tid. Den nye ordningen tas i bruk om fire år.

Spania, Portugal og Ukraina kan samtidig vente seg konkurranse om arrangøransvaret. Paraguay, Uruguay, Argentina og Chile annonserte i august at de vil fremme en felles søknad. I september sa en egyptisk tjenestemann at Egypt, Hellas og Saudi-Arabia er i samtaler om en mulig søknad.

Tidligere har det også vært rapportert at Marokko vil komme på banen med en søknad som høyst trolig vil involvere flere afrikanske land.

