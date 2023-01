Bekreftet: Stortalent klar for Vålerenga

KFUMs stjerneskudd Aaron Kiil Olsen (21) er allerede på plass i Spania og har signert for VIF.

Vålerenga bekrefter nyheten, som TV 2 erfarte tidligere lørdag, på sine sider.

– Jeg gleder meg egentlig bare til å komme i gang, og til å få spille foran Østblokka, sier Kiil Olsen til klubbens nettside.

– Aaron hadde en veldig god sesong i OBOS-ligaen i fjor, og er en moderne stopper med stor fart og bra fysikk. Han kler måten vi ønsker å spille på, og er i tillegg Oslo-gutt, sier trener Dag-Eilev Fagermo.

𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐊𝐢𝐢𝐥 𝐎𝐥𝐬𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐤𝐨𝐧𝐠𝐞𝐛𝐥å!



21-åringen har signert en fireårsavtale med Vålerenga

Nettavisen avslørte fredag at Oslo-klubbene var enige om en overgang for den 21 år gamle midtstopperen.

Ifølge TV 2s opplysninger har Kiil Olsen ankommet Marbella, der Vålerenga befinner seg på treningsleir.

U21-landslagsspilleren har signert en fireårskontrakt med Vålerenga.

HamKam var svært nær en enighet med KFUM å kjøpe Kiil Olsen for over to millioner kroner før Vålerenga kom inn fra siden og kuppet overgangen.

Vålerenga betaler mellom to og tre millioner kroner for Kiil Olsen, får TV 2 opplyst.

Dermed lykkes VIFs sportssjef Joacim Jonsson omsider i stopperjakten etter forgjeves å ha prøvd seg på både Brøndbys Sigurd Rosted og Bodø/Glimts Isak Helstad Amundsen.

Det er foreløpig ukjent om Vålerenga er i markedet for flere stoppere.

Kiil Olsens valg om å signere for VIF kan få ringvirkninger hos andre klubber i Eliteserien.

HamKam planla nemlig å hente KFUM-spilleren som erstatter for Vetle Skjærvik, som er nær en overgang til Lillestrøm.

Fra før skaper en pengekonflikt med Skjærviks barndomsklubber utfordringer for sluttføringen av overgangen. Nå kan den også forsinkes av at «Kamma» må finne en ny erstatter på stopperplass.

Kiil kom fra Bærum til KFUM før 2021-sesongen og har i løpet av to imponerende år i Obosligaen kun gått glipp av tre seriekamper.

I høst debuterte han for U21-landslaget med to kamper fra start mot Frankrike og Tsjekkia.