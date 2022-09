Bekreftet: Solbakken endrer midtbanen mot Serbia

Som TV 2 avslørte mandag kveld, har Solbakken bestemt seg for å gi Ørjan Håskjold Nyland fornyet tillit i mål til tross for det omdiskuterte 1-2-målet han slapp inn mot Slovenia.

Det blir likevel endringer i startoppstillingen til den avgjørende og utsolgte Nations League-kampen mot Serbia tirsdag kveld.

Kristian Thorstvedt er ute med suspensjon og byttes ut med Fredrik Aursnes.

Benfica-spilleren går inn på Sander Berges plass som midtbaneanker, mens Berge flyttes frem som venstre indreløper.

– Fredrik har gjort veldig masse gode kamper, og han var tett på å spille forrige kamp også. Han er blitt varmere og varmere i trøyen i Benfica, og han gjorde et fint innhopp (mot Slovenia). Jeg tror vi at vi får litt plass å spille på hvis vi beholder roen. Fredrik er garantist for å beholde roen, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Sander har også gjort gode kamper i ankerposisjonen, så vi hadde muligheter til å sy sammen midtbaneleddet annerledes, men valget falt på Fredrik, som også har sett bra ut på trening, fortsetter han.

Asker-gutten har levert gode offensive prestasjoner for Sheffield United denne sesongen i en lignende rolle. Han står med tre mål og tre målgivende pasninger på ti Championship-kamper.

– Aursnes er en klok og god spiller som har imponert de gangene han har fått sjansen for Solbakken. Med han i den dype rollen får vi se Sander Berge i en litt mer offensiv rolle, og det tror jeg passer både Berge og Norge fint, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han fortsetter:

– Det som blir spennende å se, er hvordan Aursnes sammen med de norske stopperne skal stoppe Serbias offensive stjerner – for det blir alt annet enn en enkel oppgave.

Dette er Norges startoppstilling mot Serbia (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Leo Skiri Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.