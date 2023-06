Bekreftet: Slik starter Norge i skjebnekampen

Ståle Solbakken har bestemt seg for de siste brikkene i startoppstillingen til lørdagens skjebnekamp mot Skottland.

Dette er Solbakkens utvalgte, akkurat som TV 2 erfarte tidligere lørdag (4-3-3):

Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Ola Solbakken.



Slik starter Skottland (5-4-1):

Angus Gunn – Andy Robertson, Kieran Tierney, Jack Hendry, Ryan Porteous, Aaron Hickey - John McGinn, Callum McGregor, Scott McTominay, Ryan Christie - Lyndon Dykes

STARTER: Erling Braut Haaland. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

En av de posisjonene i det norske laget som det var knyttet stor usikkerhet til, var venstrekanten. Der starter Ola Solbakken istedenfor Mohamed Elyounoussi.

Elyounoussi skal ha pådratt seg en liten skade i foten på trening denne uken.

Det norske midtforsvaret har også vært diskutert hyppig de siste dagene. Andreas Hanche-Olsen har tidvis blitt drillet i elleveren i løpet av uken, men Solbakken holder seg til sitt vante stopperpar i Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård.

På midtbanen får Patrick Berg også en ny mulighet som midtbaneanker, mens Sander Berge igjen må finne seg i å starte på benken for Norge, slik han gjorde mot Georgia i mars.

– Som ventet er det ingen overraskelser fra Ståle Solbakken til kveldens ekstremt viktige kamp. Midtbanetrioen så meget bra ut mot Spania og Georgia på sist samling, og derfor må Sander Berge nok en gang starte på benken, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og tillegger:

– Det er en stund siden han har spilt kamp, og så har Berg vært stabil og god for Bodø/Glimt i hele 2023.

– Hanche Olsen og Østigård har tidligere spilt sammen uten at det har sett veldig bra ut, og derfor er det også som ventet at rutinerte Strandberg får med Østigård i nok en kamp, sier Mathisen.

Han trekker frem en gladnyhet for Norge:

– Det som er det mest gledelige for Solbakken før kveldens kamp, er at han kan stille med sine sterkeste offensive spillere. Norge med og uten Haaland er to forskjellige lag, og de gangene Norge kommer til innlegg får vi se Sørloth som en spiss nummer to sammen med Haaland i boksen. Det kan bli tøft å stoppe for bortelaget på Ullevaal i kveld!