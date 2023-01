Bekreftet: Schjelderup klar for Benfica

Det norske supertalentet Andreas Schjelderup (18) har signert for portugisisk gigant.

Det bekrefter Benfica på sine hjemmesider. Nordmannen har signert en kontrakt til sommeren 2028.

Etter det TV 2 erfarer er overgangssummen på 150 millioner kroner.

Bodøværingen får med seg de beste skussmål fra FC Nordsjælland.

– Det har lenge vært stor og konkret interesse for Andreas, men han stod ikke og banket på for å dra i forrige sesong, da laget slet. Det sier noe om karakteren hans, sier sportssjef Jan Laursen til klubbens nettsider.

– Andreas er en helt spesiell ung mann med et utrolig sterkt verdisett, fortsetter han.

Schjelderup, som inntil videre er toppscorer i den danske superligaen, sier at han har hatt noen fantastiske år i klubben.

– Benfica er et stort og naturlig neste steg for meg, som føles helt rett. Og mindre kunne heller ikke fått meg til å velge vekk Nordsjælland, sier 18-åringen.

Nest dyreste tenåring

Benfica har jobbet på spreng de siste ukene for å sikre seg bodøværingen.

Tirsdag avslørte TV 2 at Benfica hadde reist til København for å forhandle om de siste detaljene.

Overgangssummen gjør Schjelderup til tidenes nest dyreste norske tenåring etter Erling Braut Haaland da han ble solgt fra RB Salzburg til Borussia Dortmund.

Dette til tross for at Schjelderup kun hadde halvannet år igjen av kontrakten med danske FC Nordsjælland.

Etter det TV 2 erfarer får Bodø/Glimt, som Schjelderup spilte for før han dro utenlands, rundt 5,3 millioner kroner. I tillegg får de en sum i solidaritetsmidler for å ha utviklet spilleren i tidlige tenår.

Stor interesse

Overgangen er en prestisjeseier for Benfica på det internasjonale overgangsmarkedet.

Et tosifret antall klubber har de siste månedene lagt frem sine prosjekter for Schjelderups representanter i håp om å overbevise ham.

TV 2 er kjent med at det dreier seg om klubber fra Belgia, Nederland, Spania, Tyskland og England.

Ifølge TV 2s opplysninger har Liverpool og Brentford presentert konkrete prosjekter for Schjelderups representanter.

Spilleren selv har vært fast bestemt på at Benfica er det beste valget for hans utvikling fordi han er ventet å få en viktig rolle i laget i sesongene som kommer. Dette har han, slik TV 2 forstår det, selv gitt uttrykk for i møter med FC Nordsjælland.