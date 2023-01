Bekreftet: Sahraoui solgt til Heerenveen

Osame Sahraoui (21) forlater Vålerenga til fordel for Heerenveen.

Osame Sahraoui er klar for Heerenveen, bekrefter Vålerenga. Avtalen strekker seg til sommeren 2026.

– Jeg har mye følelser for Vålerenga, og det har jeg fått tilbake også. Samtidig må jeg prøve dette og tror Nederland og Herenveen er det rette steget for meg. Det blir et fint nytt eventyr, sier han ttil Vålerengas nettsider.

Heerenveen har allerede kjøpt Daniel Karlsbakk på Deadline Day fra Viking.

Hektisk dag

Heerenveen brukte morgentimene på å forberede et nytt fremstøt for å sikre seg 21-åringen.

Like etter klokken ti la Heerenveen inn sitt tredje bud. Dette skal ha vært på 18 millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

Noen timer senere, mens Sahraoui var ute på treningsfeltet i VIF-tøy, kom klubbene til enighet om rammene for en overgang.

Da ble Sahraoui tatt av banen.

Ifølge TV 2s opplysninger gjennomførte han den medisinske testen i Oslo tirsdag før han fløy til Nederland onsdag og blir presentert som ny Heerenveen-spiller.

TV 2 kunne mandag rapportere om to bud fra Eredivisie-klubben.

Det første kom på søndag og var på én million euro samt 100.000 euro i bonuser, altså en totalpakke på i underkant av 12 millioner kroner. Det ble direkte avslått av VIF.

Mandag kom Heerenveen tilbake med et forbedret tilbud på rundt 15 millioner kroner. Også dette ble avslått av Vålerenga.

Nå tyder alt på at overgangen, som Sahraoui ønsket sterkt, går i orden.