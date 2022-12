Bekreftet: Ronaldo klar for saudiarabisk klubb

FLYTTER SØROVER: Cristiano Ronaldo har signert for Al-Nassr. Foto: Jung Yeon-Je

Saken oppdateres!

Cristiano Ronaldo (37) spiller for Al-Nassr fra 1. januar. Det bekrefter den saudiarabiske klubben fredag.

– Verdens største idrettsutøver har offisielt signert for Al-Nassr, skriver klubben på Twitter.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Ronaldos klubbvalg bare er trist.

– Jeg har tidligere sagt at det sportslige kommer foran det politiske i klubbvalg. Her er ikke det tema. Det er rett og slett trist å se en av fotballhistoriens største spillere avslutte karrieren i et land som er en versting i klassen hva gjelder menneskerettigheter, kvinners rettigheter og homofiles rettigheter, sier Amankwah.

– Jeg synes det er rart at han som familiemann velger å gå dit. Det er lettere å forstå at en norsk spiller, som kan gange lønnen sin med 400, går dit. Ronaldo har mer enn nok penger til resten av livet. Han er i ferd med å få et trist ettermæle i det som har vært en fantastisk karriere, fortsetter Amankwah.

Ronaldo og Manchester United ble enige om å terminere kontrakten tidligere i november. Det skjedde etter Ronaldos famøse intervju med Piers Morgan rett før VM, som satte sinnene i kok hos United-supporterne.

Den portugisiske superstjernen returnerte til Manchester United i fjor sommer. Ronaldo spilte også i klubben fra 2003 til 2009. Han har tidligere også spilt i Sporting CP, Real Madrid og Juventus.

Før VM gikk Ronaldo knallhardt ut mot manager Erik ten Hag, Glazer-familien og klubbledelsen i et intervju med Morgan.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener en exit var den eneste utveien etter sjokk-intervjuet.

– Én ting er at han sager egen klubb, men i kraft av det går han løs på egne lagkamerater. Han setter dem i et veldig dårlig lys. Hvis klubben ikke har kommet noen vei, hva sier det om resten av garderoben? En fantastisk karriere i Manchester United ender på en sørgelig måte, sa Mathisen etter nyheten om at Ronaldos kontrakt ble avbrutt med umiddelbar virkning.