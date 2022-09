Bekreftet: Ødegaard og Thorstvedt starter for Norge

USIKKER: Martin Ødegaard kom sent til landslagssamlingen grunnet en skade. Den ser det ut til at han har ristet av seg. Foto: Fredrik Varfjell

SISTE: Landslagets startellever er nå bekreftet:

Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristian Thorstvedt – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Det betyr som TV 2 erfarte tidligere lørdag, at Martin Ødegaard starter.

Gjennom hele uken har det vært usikkert om Arsenal-stjernen ville rekke kampen grunnet en skade. Fredag ble det bekreftet at landslagskapteinen ville være klar til kampen.

– Det er deilig å være klar. Jeg hadde veldig lyst til å rekke denne kampen. Det kjennes bra nå, sier Ødegaard til TV 2 før kampen.

– Jeg hadde egentlig en god følelse hele veien. Jeg var ikke veldig bekymret, sier Norges kaptein.

TV 2 kunne tidligere lørdag erfare lagoppstillingen Ståle Solbakken hadde bestemt seg for. Der kunne TV 2 skrive at Kristian Thorstvedt var tilbake i startelleveren.

Sassuolo-spilleren startet ingen av de fire første Nations League-kampene, men imponerte da han kom innpå mot Slovenia sist.

Bakerst på banen får Ørjan Håskjold Nyland tillit. Keeperen er klubbløs og har ikke spilt kamp siden forrige landslagssamling.

– Så har vi keeperproblematikken vil jeg si. Det er ikke bare, bare å sette Ørjan i mål når han ikke har spilt kamper. Men Frode har fulgt ham opp før samling og han har sett bra ut. Han får, hva skal vi si? Tvilen til gode. I og med at han spilte veldig gode landskamper i juni, sier Solbakken om keeper-valget.

På høyrebacken trakk Julian Ryerson det lengste strået foran Omar Elabdellaoui, ettersom Marcus Holmgren Pedersen både er småskadet og suspendert.

Med Stefan Strandberg ute med skade er det Andreas Hanche-Olsen som blir Leo Skiri Østigårds makker på stopperplass.

– Thorstvedt har vært bra for Solbakken sitt Norge, og det er ingen overraskelser med dette laguttaket. Et sterkt lag som er klare favoritter på fremmed gress. Ødegaard var tvilsom tidligere i uken, men har trent for fullt de siste dagene og da får vi nok en gang se våre to største stjerner gjøre livet surt for laget på motsatt halvdel i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Slik starter Slovenia (4-4-2): Jan Oblak - Zan Karnicnik, Miha Blazic, Jaka Bijol, Gregor Sikosek - Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Jasmin Kurtic, Benjamin Verbic - Andraz Sporar, Benjamin Sesko.

Det betyr at Viking-stoper David Brekalo er henvist til benken.