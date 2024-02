Bekreftet ny kontrakt – gigantavtale for Bobb

Oscar Bobb har signert en ny langtidskontrakt med Manchester City. Det bekrefter de lyseblå mandag kveld.

– Jeg er veldig stolt over å ha signert en ny kontrakt med City, sier Bobb til klubbens nettsider.



TV 2 kan avsløre eksklusive detaljer i den nye kontrakten: Bobb forplikter seg til den regjerende Premier League- og Champions League-mesteren frem til sommeren 2029, og lønnen hans blir mer enn tredoblet.

– Det er et utrolig miljø, og dette er det beste stedet for en ung spiller. Jeg har allerede lært så mye av Pep, trenerteamet og lagkameratene, sier Bobb.



Ifølge TV 2s opplysninger får Bobb en ukelønn på over en halv million norske kroner. Over fem år er han med det sikret mer enn 130 millioner kroner.

– En liten Messi i spillestilen

Allerede som 20-åring er Oslo-gutten dermed i en posisjon til å forsørge hele familien sin og være økonomisk uavhengig livet ut.

Nordmannen hylles av Citys sportsdirektør Txiki Begiristain.

– Oscar utvikler seg hele tiden, og vi tror at han kan kan hjelpe oss med å oppnå mer suksess for klubben de kommende årene, sier Begiristain.

Thorstvedt: – Superbra

Oscar Bobb har fått sitt gjennombrudd både for Manchester City og det norske A-landslaget denne sesongen. I forrige uke startet han sin første kamp i Premier League, der han tidligere har blitt matchvinner på overtid mot Newcastle. Han har også rukket å score sitt første landslagsmål på Ullevaal Stadion, et steinkast unna der han vokste opp.

– Det betyr alt for meg å vite at jeg skal være her til 2029. Nå ønsker jeg bare å konsentrere meg om å fortsette utviklingen og jobbe så hardt jeg kan hver dag for å hjelpe klubben til å oppnå mer suksess, sier Oscar Bobb.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt gleder seg Bobbs forlengelse.

– Det er superbra. Han begynner å komme i en alder der City må ta en avgjørelse og en slik langtidskontrakt er en veldig bra ting, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



– Det er alltid fare for utlån i en slik storklubb, men det virker som Guardiola ønsker å beholde ham. Det er ikke noe som tyder på at det kommer til å skje, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

– Voldsomt glad og stolt



Oscar Bobb har rukket å bli en yndling hos norske City-supportere.

– Jeg er voldsomt glad og stolt. Det blir veldig spennende for City og alle oss norske City-supportere, sier Ole Fuglestad, pressekontakt i Manchester Citys skandinaviske supporterklubb, til TV 2.



Fuglestad gleder seg over at det er flere nordmenn enn Erling Braut Haaland som fanger norsk oppmerksomhet.

– Ikke bare er han norsk, men også et produkt av eget akademi. Milliardinvesteringen eierne har gjort i akademiet begynner å betale seg.



Bobb står med 582 minutter fordelt på 16 kamper i alle turneringer denne sesongen. Han har notert seg for to scoringer og to målgivende.

– Vi er fornøyd med ham, uansett hvilken posisjon han spiller i. Håper han kan bli hos oss i mange år, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på en pressekonferanse fredag.