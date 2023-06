Bekreftet: Norge endrer ingenting mot Kypros

Det har stormet rundt det norske landslaget siden lørdag kveld og det dramatiske 1-2-tapet i sluttminuttene mot Skottland.

Tok han ut det riktige laget? Gjorde han de riktige byttene? Spiller han med den riktige formasjonen?

Spørsmålene har vært mange. Men det første svaret til Solbakken tyder på at han har full tillit til gjengen som skuffet mot skottene.

Solbakken gjør nemlig ingen endringer på startoppstillingen, som TV 2 hadde opplysninger på tirsdag ettermiddag.

Det til tross for at flere spillere måtte ut med krampe i kampen mot Skottland.

– Alle målingene vi har gjort tyder på at det var den ekstreme varmen, og noen reagerer forskjellig på det. Det virker som alle er klare og at det var den tørre luften og den ekstreme varmen som var årsaken, forklarer Solbakken til TV 2.

– Totalvurderingen er at dette har vært stammen som gjorde en brukbar andre omgang sist. Det var en første omgang under pari, men så har vi gjort to gode landskamper før det. Dette har vært stammen i laget. Det har vært lite poeng, men en følelse av at dette er laget som vi skal starte med, sier landslagssjefen.

Det betyr at Leo Skiri Østigård får en ny sjanse i midtforsvaret til tross for det skjebnesvangre øyeblikket som kan ha kostet Norge seieren.

Spillere som Sander Berge og Mohamed Elyounoussi blir dermed sittende på benken.

Disse elleve starter for Norge: (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Ola Solbakken.

– Det blir viktig for Norge å avslutte denne samlingen med en solid seier og god prestasjon selv om det ser umulig ut å bli blant de to beste i gruppa, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og fortsetter:

– Så lenge alle er fullt restituerte fra sist kamp er det ingen overraskelse at Solbakken gir den samme gjengen sjansen fra start.

Men han understreker:

– Samtidig er jo neste veldig viktige landskamp nå sannsynligvis i mars 2024 når det er playoff i Nations League, og derfor må jo også Solbakken vurdere om ikke han snart må spille inn et lag han tror vil være best mulig neste år.

Norges kamp mot Kypros sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.00.