Bekreftet: Karim Benzema forlater Real Madrid

Den franske spissen spiller sin siste kamp for Real Madrid på søndag.

Karim Benzema (35) forlater Real Madrid. Det bekrefter Real Madrid.

– Real Madrid CF og vår kaptein Karim Benzema har blitt enige om å avslutte hans strålende og uforglemmelige periode som spiller for klubben vår, skriver Real Madrid i en pressemelding.



«Real Madrid er og vil alltid være hans hjem, og vi ønsker ham og hele familien det beste i denne nye fasen av livet hans», skriver klubben.



Kontrakten med Real Madrid går ut den 30. juni. Han tar avskjed med klubben i en seanse i Madrid 6. juni.



For noen dager siden kom det rapporter fra flere pålitelige medier og journalister at han har mottatt et monstertilbud fra en klubb i Saudi-Arabia. Det er ikke kjent om han har takket ja til dette.

– Jeg ble overrasket, for dette var ikke noe vi så for oss i det hele tatt. Kontraktsforlengelsen med Real Madrid skulle jo være så godt som i orden. Jeg trodde de bare ikke hadde offentliggjort det, sa leder i Real Madrids norske supporterklubb til TV 2 onsdag.



Dermed endte det med 14 sesonger for Real Madrid, etter at han ble kjøpt fra Lyon i 2009.

I løpet av årene for gigantklubben var han med å sanke en haug av trofeer. Det ble fem Champions League-trofeer og fire LaLiga-titler.

I fjor vant han Ballon d'or, beviset på at han ble kåret til verdens beste fotballspiller.

Han har spilt 647 kamper for hovedstadslaget, scoret 353 kamper og notert seg for 165 assister.

Benzema kan trolig vente seg hyllest av Real Madrid-fansen i sin siste hjemmekamp på søndag mot Athletic som sendes kl. 18.30 på TV 2 Play, til tross for at han sannsynligvis drar til kontroversielle Saudi.

– Han blir 36 i år. Han har vunnet absolutt alt, og vært i Real Madrid i 14 sesonger. Når han får dette sinnssyke økonomiske tilbudet, så er det forståelig at det kan være nok.

– Han har aldri bedt om lønnsøkning eller presset klubben på noe. Aldri brukt agenten opp mot klubben, og heller ingen drama, legger Skjerping til.