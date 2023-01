Bekreftet: Juventus trekkes 15 poeng

Juventus vil bli trukket 15 poeng i Serie A. Det bekrefter det italienske fotballforbundet fredag kveld. Årsaken er ulovlig regnskapsføring og spillerlogistikk.

– Det er både overraskende og ikke overraskende. Dette er en sak som har pågått over lang tid, så at Juve får en eller annen straff overrasker meg ikke, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Juventus skriver i en pressemelding sent fredag kveld at de er uenige i avgjørelsen og kommer til å anke dommen.

– Så må jeg jo si at dette skader Serie As og italiensk fotballs rykte. For de som ikke følger italienske fotball så tett, så er dette nok en bekreftelse for dem på at italiensk fotball jukser og at det er penger under bordet. Det er synd at man har fått en ny sånn sak i italiensk fotball.

Juventus er for øyeblikket på tredjeplass i Serie A med 37 poeng, men vil falle ned til nedre halvdel og ellevte plass med poengstraffen. Den gamle dame er dermed hele tolv poeng bak Lazio på fjerdeplassen som kvalifiserer til Champions League-spill.

– 15 poeng, når Serie A er så jevn, er fryktelig mye. Det er ganske katastrofalt om å nå topp fire, for eksempel. Men hvis det er sånn at de har dokumentasjon på at de har jukset med regnskapet, så er det riktig at de straffes, sier Finstad Berg.

– Ofte så er den type straff mer effektivt enn bøter og begrensinger på spillertropper som Uefa holder på med. I Italia har man gjort dette tidligere også.

Derfor straffes Juventus

Juventus er anklaget for å ha verdisatt og solgt spillere for høyere summer en det de egentlig var verdt. Den såkalte «plus-valenza»-saken har tidligere blitt avvist av den italienske domstolen, siden det er vanskelig å bestemme hvor mye en spiller faktisk er verdt.

Juventus er også anklaget av påtalemyndigheten i Torino for ulovlig regnskapsføring og uregelmessigheter rundt overganger i perioden 2018-2021. Denne saken førte til at hele styret i klubben trakk seg i slutten av november.

Topper straffes

I tillegg til Juventus' poengstraff, får også de gamle Juve-toppene straff. I november i fjor trakk Juventus-styret seg mens de var under politietterforskning for regnskapsmessige spørsmål.

Nå får de gamle sjefene straff. Fabio Paratici, som nå er i Tottenham, utestenges fra italiensk fotball i to og et halvt år. Straffen går ikke utover jobben hans i Spurs.

Tidligere president Andrea Agnelli får to års straff, mens Pavel Nedved får åtte måneder.

