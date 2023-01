Bekreftet: Julian Ryerson klar for Borussia Dortmund

Den norske landslagsbacken signerte for sin nye klubb tirsdag ettermiddag. Overgangen er gode nyheter for Viking.

I GULT: Julian Ryerson er klar for den tyske storklubben Borussia Dortmund. Foto: Borussia Dortmund

Ifølge TV 2s opplysninger bestod 25-åringen den medisinske testen for Borussia Dortmund tirsdag.

Tirsdag ettermiddag bekreftet klubben overgangen.

Ryerson har signert en kontrakt på 3,5 år som strekker seg frem til sommeren 2026.

SKRIVER UNDER: Her signerer Ryerson kontrakten med Dortmund. Foto: Privat

TV 2 får opplyst at Ryerson koster Dortmund drøye 50 millioner kroner, tilsvarende fem millioner euro, som var utkjøpsklausulen hans i kontrakten med Union Berlin.

– Det er ikke lett for meg å forlate Union Berlin fordi jeg skylder mye til denne klubben, lagkameratene mine, staben og fansen. Jeg vil alltid ha gode minner fra tiden min her, men nå ser jeg frem til et nytt kapittel i Borussia Dortmund, sier han om overgangen.

– Ble imponert

Ryerson forteller til klubbens hjemmeside at han gleder seg til å spille foran Dortmund-fansen.

– Som motstander har jeg fått oppleve atmosfæren på Signal Iduna Park og ble veldig imponert. Jeg er spent på hvordan det vil føles å ha den berømte «gule veggen» bak seg, sier han.

Tyske Sky og Sport1 rapporterte også om Ryersons overgang tidligere tirsdag.

–Julian Ryerson er en intelligent og, i positiv forstand, veldig aggressiv forsvarsspiller. Vi liker virkelig profilen hans, karakteren hans og hans ønske om å forlate banen som en vinner for enhver pris, sier klubbens sportsdirektør Sebastian Kehl til hjemmesiden.

Forsterkning

3,5 ÅR: Julian Ryerson har signert en kontrakt frem til sommeren 2026. Foto: Borussia Dortmund

Etter at høyrebacken Thomas Meunier ble offer for en langtidsskade nylig, har Dortmund handlet lynraskt og sikret seg en forsterkning fra Bundesliga-rivalen.

Union Berlin ligger to poeng foran Dortmund på tabellen. Klubbene kjemper om en plass i Europa neste sesong, og nå bytter Ryerson side i duellen.

Lyngdølen har spilt fast på Union Berlin denne sesongen, både i Bundesliga og Europa League, der han har byttet på å spille høyre og venstre vingback.

NY KLUBB: Julian Ryerson er på vei til ny klubb. Foto: Tobias Schwarz

Det trekker Dortmunds sportsdirektør som en viktig kvalitet.

– Han kan brukes både til høyre og venstre i bakre fire og i bakre tre, noe som gir ham og oss ekstra fleksibilitet. Vi ser frem til Julian og er glade for at vi klarte å gjennomføre denne overgangen på så kort varsel, understreker Kehl.

De siste årene har han også etablert seg som en fast del av den norske landslagstroppen. Ryerson står med 15 kamper for Norge.

Penger til Viking

Ryersons overgang til Borussia Dortmund er gode nyheter for gamleklubben Viking, som solgte ham til Union Berlin på sommeren i 2018.

KLUBBYTTE: Julian Ryerson forlater Union Berlin og blir Borussia Dortmund-spiller. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ifølge TV 2s opplysninger forventer Viking å sitte igjen med fem til syv millioner kroner takket være videresalget, etter å ha sikret seg prosenter av dette i tillegg til utdanningskompensasjonen.

– Vi håper på mest mulig. Det hjelper på bunnlinjen, sier sportssjef Erik Nevland i Viking til TV 2.

– Hva betyr det for dere å produsere spillere som blir klare for så store klubber?

– Det betyr mye for Viking det. Det er alltid gledelig når spillere som har gått veien i Viking, tar sånne steg. Julian har vært en foregangsfigur på det nivået. Det gjør oss stolte, sier Nevland.