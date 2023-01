Bekreftet: Johan Hove signerte for nederlandsk klubb

Drammens Tidende rapporterte søndag at Hove var på vei til nederlandske Groningen.

På det tidspunktet gjenstod det fortsatt for 22-åringen å komme til enighet med Eredivisie-klubben om de personlige betingelsene.

Tirsdag kveld ble overgangen bekreftet.

Groningen melder at Hove har signert en kontrakt frem til sommeren 2026, altså 3,5 år.

– Det blir spesielt å forlate Strømsgodset, og det er trist og tungt å ta farvel til lagkamerater og kolleger som jeg har hatt et tett forhold til. Men det er også noe jeg gleder meg til, og en utfordring jeg har ønsket, som jeg tror jeg er klar for, sier Johan Hove til Strømsgodsets hjemmeside.

Selv om han bare hadde et drøyt halvår igjen av kontrakten med Strømsgodset, sitter drammensklubben igjen med en vesentlig sum.

Ifølge TV 2s opplysninger, og slik Drammens Tidende har rapportert om, selger SIF ham for rundt 11 millioner kroner.

– Groningen er en stor klubb, som sliter litt akkurat nå. Jeg har fått et godt inntrykk av de jeg har snakket med, og det er en fin ramme rundt kampene med en stor stadion og mange supportere. Det er en sånn ramme som jeg setter pris på, sier Hove om klubbvalget.

Sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset og sportsdirektør Mark Jan Fledderus i Groningen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Det har heller ikke agentene Jim Solbakken og Jørgen Ingebrigtsen.

Hove imponerte med ti mål i Eliteserien forrige sesong, der han spilte alle unntatt én kamp for Godset.

Han står med 19 kamper for det norske U21-landslaget.

Groningen har vist seg å være et godt springbrett for norske talenter. Jørgen Strand Larsen storspilte for klubben i noen sesonger før han i sommer ble solgt til spanske Celta Vigo for over 100 millioner kroner.

Hove blir lagkamerat med tidligere Aalesund-back Isak Dybvik Mättää. Nordmannen har spilt fast som venstreback i Eredivisie hele sesongen.