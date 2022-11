Bekreftet: Ingen Haaland mot Finland

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Landslagets superspiss var ikke med i torsdagens 2-1-seier over Irland, men håpet å bli klar til kampen på Ullevaal på søndag. Det gikk imidlertid ikke.

– Erling er på bedringens vei, men trenger fortsatt to-tre uker før han er klar til å spille. Derfor kommer han ikke til Finland-kampen, sier landslagslege Ola Sand.

Solbakken forteller at han snakket med Haaland onsdag.

– Vi var ganske sikker på at det gikk den veien. Han har vært i Barcelona og fått beskjed hva som var lurest å gjøre. Ola (Sand) har hatt kontakt med oss og City og har funnet ut at dette er det lureste. Vet ikke noe detaljer, forholder meg det Erling sa til meg, som var at det så veldig vanskelig ut og venter på endelig konklusjon.

Alexander Sørloth var heller ikke med mot Irland, men trønderen er på bedringens vei. Jørgen Strand Larsen er derimot usikker.

– Sørloth går det veldig mye bedre med. Strand Larsen er syk, kroppen hans begynte å streike mot slutten i går. Han så litt tam ut da han gikk å la seg. Han ser ikke bedre ut nå, så vi får se, sier Solbakken.

– Vi og han håpet han kunne komme, men etter å ha vært på konsultasjon i Barcelona har vi sammen med Manchester City kommet frem til at dette er den beste løsningen for Erling, sier landslagslege Sand.

Haaland-erstatter Ohi Omoijuanfo ble matchvinner mot irene med City-spissens nummer ni bakpå trøya.

– Da jeg fikk drakten til Haaland, fikk jeg litt magien og kanskje. Kanskje det er derfor jeg scoret, sa han med et glimt i øye til TV 2.

Jærbuen har den siste tiden oppholdt seg i Barcelona.

– Det er noe som du må spørre han om. Jeg har ikke noe behov for å gå i detaljer om det. Hvis han vil svare på det er det opp til ham, sa Solbakken torsdag.

Haaland har i flere uker slitt med en skade, selv om han spilte 90 minutter i Manchester Citys kamp mot Brentford, den siste før VM-pausen.

Søndag tar Norge imot Finland på Ullevaal Stadion søndag. Kampen har avspark klokken 14:00 og sendes på TV 2 Direkte og Play.