Bekreftet: Harry Kane klar for Bayern München

Lørdag formiddag bekreftet Bayern München i sine kanaler at Harry Kane er klar for den tyske storklubben.

– Bayern er en av de største klubbene i verden, og jeg har alltid sagt at jeg ønsker å konkurrere på høyeste nivå i løpet av min karriere. Det føles veldig bra å være her, sier Kane til klubbens hjemmeside.



30-åringen har skrevet under til sommeren 2027 og har fått draktnummer ni.



NUMMER NI: Harry Kane er klar for den tyske storklubben, og kan få sin Bayern-debut allerede lørdag kveld. Foto: Bayern München

Like før tok Kane avskjed med Tottenham og Spurs-fansen i en video publisert på sosiale medier.

– Vanskelig å sette ord på hvordan man skal si farvel til en klubb og fans som har gjort så mye for meg i min karriere. Dere vil alltid være i mitt hjerte. Takk Tottenham, takk Tottenham-fans, sier Kane i avskjedsvideoen.

Pris? 1,3 milliarder kroner

Sky Sports meldte at overgangssagaen var over tidligere lørdag.

Fredag dro Kane til München for å gjennomføre den obligatoriske legesjekken og skrive under for Bayern, som sist sesong vant den tyske serien for ellevte gang på rad.

Overgangen skal være rundt 1,3 milliarder kroner etter dagens kurs (100 millioner pund).

Kane kan få sin Bayern München-debut allerede i den tyske supercupen mot RB Leipzig lørdag kveld.

Harry Kane forlater Tottenham. Han står med 213 ligamål for klubben. Foto: Yui Mok / PA via AP / NTB Foto: Yui Mok / AP / NTB

Overgangssaga

Spekulasjonene rundt Kane har pågått i måneder. Forhandlingene mellom Tottenham og Bayern München ble intensivert den siste uka.

– Det har vært en lang prosess, men da er vi desto mer glade for at Harry Kane vil bruke Bayern München-skjorten med umiddelbar virkning. Kane var vår absolutte drømmespiller helt fra starten, sier Bayern-sjef Jan-Christian Dreesen.



OBSERVERT: Harry Kane ble observert på vei til den medisinske testen fredag. Foto: Matthias Balk / dpa via AP

Kane erstatter Robert Lewandowski som forsvant til Barcelona i fjor sommer.

Kane fikk sin Premier League-debut for «Spurs» i 2012-13-sesongen. Det tok to sesonger før han slo til for fullt. Han står med 213 ligamål for Tottenham. Det er 47 scoringer færre enn Alan Shearers PL-rekord.

Kane blir dermed den tredje engelskmannen i Bayern gjennom historien. Han etterfølger Owen Hargreaves og Omar Richards.

(©NTB/TV 2)