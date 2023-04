Bekreftet: Hareide tar over Island

Etter fjorårets vikarjobb i Malmö gjorde Åge Hareide det klart at han ville pensjonere seg, men nå er 69-åringen tilbake som trener.

Hareide tar over det islandske landslaget, bekrefter Det islandske fotballforbundet fredag ettermiddag.

– Det var interessant etter at jeg mistet EM-sluttspillet med Danmark på grunn av pandemien. Da jeg fikk en mulighet til å trene et landslag igjen og kvalifisere laget til EM, var det såpass interessant at jeg gjerne vil forsøke det, sier Hareide til TV 2.

– Landslagsfotballen er en siste opplevelse. Det passer meg godt å jobbe med å planlegge kamper frem i tid i stedet for å ha kamper gående hele tiden, sier Islands ferske landslagssjef.

Hareide, som tidligere har trent klubber som Rosenborg, Viking og Brøndby, har en fortid som landslagssjef både for Norge og Danmark.

Hareide lyktes ikke med å ta Norge til mesterskap, men han ledet Danmark til VM i 2018 og EM i 2020. Sistnevnte mesterskap ble koronautsatt til 2021. Da hadde Kasper Hjulmand tatt over danskene.

EM-muligheten trigger

Hareide innrømmer at det er vanskelig å holde seg borte etter å ha holdt på med fotball et helt liv.

– Dette har også en sammenheng med at jeg var ønsket. Jeg har også trent en god del islendinger i klubber, og jeg kjenner godt til mentaliteten deres, sier Hareide.

– Island har prestert veldig godt, spesielt under Frankrike-EM. Det har vært et generasjonsskifte, og det er en interessant oppgave. Det trigget litt at det ligger et EM-sluttspill i enden av det, sier Hareide.

Island står med tre poeng etter de to første kampene i EM-kvalifiseringen. Etter å ha åpnet kvalifiseringen med et 0-3-tap mot Bosnia-Hercegovina, ble Liechtenstein slått 7-0.

Resultatene gjorde at Arnar Vidarsson (45) ble sparket som landslagssjef i slutten av mars.

Vet sjansen for Norge-møte

Neste kamp for Island og Hareide er hjemme mot Slovakia 17. juni.

– Målet vårt er å komme til EM i 2024, sier Hareide til forbundets nettsider.

– Hvordan er muligheten til Island?

– Den er ganske god. Portugal er på mange måter favoritten i den gruppen, mens det ikke skiller så mye mellom Bosnia, Slovakia og Island. Vi er nødt til å slå Liechtenstein og Luxembourg, sier Hareide.

Tredjeplassen i gruppen gir også en mulighet i Nations League. Der kan potensielt Ståle Solbakken og Norge.

Hareide humrer av muligheten.

– Jeg har ikke gjort noen tanker om det. Jeg vet at det kan skje, men jeg tror fremdeles Norge går direkte til EM, sier trenerveteranen.