Bekreftet: Han er ny Leeds-manager

Leeds United har ansatt spanske Javi Gracia som deres nye manager. Ansettelsen skjer cirka to uker etter sparkingen av Jesse Marsch.

FÅR ANSVARET FOR LEEDS-TROPPEN: Javi Gracia (52) er ansatt som hovedtrener i Leeds United. Foto: James Wilson

Det bekrefter Premier League-klubben på sin Twitter-konto.

Gracia har signert en det klubben beskriver som en «fleksibel kontrakt». som er avhengig av at han får arbeidstillatelse.



Nyansettelsen var ansvarlig for Watford i perioden januar 2018 til september 2019. Han har også trent klubber som Valencia og Malaga.

Gracias siste manager-jobb var i Qatarske Al-Sadd SC. Der ledet han laget til seriegull for 21/22-sesongen.

LEDET WATFORD: Den nye Leeds-manageren har erfaring i Premier League. Her er han trener for Watford i en bortekamp mot Manchester United i 2019. Foto: Darren Staples

Gracias nye klubb trenger et formløft for å komme seg oppover på tabellen. Per nå ligger Leeds nest nederst i ligaen, med fattige fire seiere på 23 kamper.

«The Whites» har ikke vunnet en kamp Premier League siden 5. november. Da slo de Bournemouth 4-3 på Elland Road.

ØNSKER FLERE JUBELSCENER: Crysencio Summerville (21) feirer seiersmål i forrige ligaseier mot Bournemouth. Foto: Ian Hodgson

Leeds sin neste ligakamp er hjemme mot Southampton førstkommende lørdag. Den kampen ledes av Gracia, så fremt arbeidstillatelsen er i orden, melder klubben i pressemeldingen.