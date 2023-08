Bekreftet: Dansk komet klar for Manchester United

Atalantas Rasmus Højlund er klar for den engelske giganten Manchester United. Det melder klubben på sine sider.

Klubben bekreftet overgangen i forbindelse med lørdagens treningskamp mot RC Lens.

– Det er en voldsom overgang og han vil få et voldsomt trykk og forventningspress på seg, som han må takle, sier landslagssjef Ståle Solbakken.



55-åringen hadde Højlund i stallen på slutten av sin tid som FC Købehavn-trener.



– Jeg kjenner ham mest fra tiden som juniorspiller. Han var uredd og treningsvillig, forteller Solbakken.



KJENNSKAP: Landslagssjef deler sine erfaringer med Rasmus Højlund. Foto: Markus Engås / TV 2

– Alle står på hodet

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at overgangen har en totalpakke på 70 millioner euro pluss bonuser, som tilsvarer om lag 790 millioner kroner.



– Med summen de legger på bordet er det ikke tvil om at de forventer at han relativt raskt skal etablere seg som en avgjørende spiller, og det er et enormt press å legge på en sånn type spiller, mener Solbakken.

NY DJEVEL: Rasmus Højlund er klar for Manchester United. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Solbakken var trener i FCK i 13 år. Først fra 2005 til 2011, før han vendte tilbake til klubben i 2013 og ble syv år til.

Med andre ord har landslagssjefen gode forutsetninger til å vite hva de tenker om Højlund i nabolandet.

– I Danmark blir han jo kalt den nye Preben Elkjær, der står alle på hodet. Han setter nye rekorder med overgangssum og alt ikke sant. Danskene er helt ville nå, sier landslagssjefen.

Ifølge Romano signerer den danske spissen en femårsavtale med laget fra Manchester,

– Premier League er et annet «ball game». Han får et skikkelig trøkk på seg, og kanskje et for stort forventningspress. Jeg håper at United beskytter ham litt, sier landslagssjefen.



– Må finne seg i det

I Atalanta scoret Højlund ni mål i Serie A forrige sesong.

20-åringen har også briljert for Danmarks landslag og har av flere blitt kalt den «danske Haaland».

– Jeg kjenner engelsk presse godt nok til å vite at nå kommer Haaland-sammenligningen med en gang. Erling spiller i den lyseblå delen og Højlund i den rød. Det kommer fort nå, spår Solbakken.



BBC er blant mediene som er i gang med det.

– Likhetene mellom Erling Haaland og Rasmus Højlund er åpenbare, innleder de.

– Begge er over «six feet» med blondt hår, de er nådeløse i den siste tredjedelen og ved starten av Premier League-sesongen vil begge spille for Manchester-klubber, skriver kanalen.

I tillegg har begge venstre som sin prefererte fot.

– Haaland-sammenligningen må han bare finne seg i. Det kan han ikke tenke på og det tror jeg ikke han kommer til å gjøre heller. Men det som er viktig er at United og han finner sammen relativt fort, sier Solbakken.

– Merkelig

Højlund startet proffkarrieren i FC København.

Etter varierende prestasjoner gikk turen videre til østerrikske Sturm Graz, deretter italienske Atalanta, før han nå melder overgang til Manchester United.

– Han har jo hatt et noe merkelig forløp. Han ble ikke sett på som den neste store, sier Solbakken om spilleren som fikk gjennombruddet i Sturm Graz.

Der ble det 12 mål på 21 kamper. I FCK scoret ikke spissen en eneste gang i Superligaen.

– På A-laget spilte han 15-20 kamper uten å score mål, også tar Sturm Graz over og han slår gjennom med en gang, mimrer Solbakken.

GLAD I MÅL: Rasmus Højlun, her etter å ha scoret for Atalanta. Foto: Spada

United har i flere år slitt med å finne den riktige spissen til laget.

Cristiano Ronaldo skulle komme «hjem» og fikse problemet, men det endte med en bitter exit.

I sommer har Manchester-klubben blitt koblet til stjernespisser som Tottenham-kaptein Harry Kane og Napoli-komet Victor Osimhen.

Solbakken mener det er et stykke opp før Højlund er i samme sjiktet, samtidig som han tror det kan skje i fremtiden.

– Det United ser her er at Højlund kan komme på den hyllen, men han er ikke på Kane eller Haaland-nivå nå.

NYE KONKURRENTER: Erling Braut Haaland og Harry Kane. Foto: John Walton

– Men alle ser den fysiske pakken og monsteret han kan være. Han har jo håndtert tøffe forsvar i italiensk Serie A, som er veldig passivt. I England vil noen kamper være litt mer åpne.

For Danmark står 20-åringen med seks mål på like mange kamper.

– Jeg tror han har en bra mental- og definitiv en kjempebra fysisk pakke. Han er eksplosiv, sterk, og på landslaget har han scoret mange forskjellige type mål, fortsetter Solbakken.

– Det er veldig viktig

Landslagssjefen har merket seg følgende spissferdigheter hos 20-åringen.

– Højlund kan score «tap ins», men også mål hvor han må bruke gjennombruddskraften sin, sier Solbakken og tilføyer:

– Han har på mange måter det meste, men samtidig er han fortsatt ung og kommer inn i en av verdens største klubber, i en av verdens hardeste ligaer og skal liksom være nieren deres.

Erik Ten Hag ledet United til en tredjeplass forrige sesong.

At nederlenderens tropp er i harmoni blir avgjørende for dansken, ifølge Solbakken.

– For Højlunds del er det veldig viktig at United fungerer som lag, sånn at han lettere kan komme inn i deres måte å spille på.

Hans tidligere trener oppsummerer:



– Jeg tror han har mulighet til å bli en suksess. Han er et «powerhouse» av en spiller og det kan bli bra. Men med den summen kommer forventningene fra dag én og det er noe han skal takle.