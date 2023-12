Bekreftet: Blir ny LSK-trener

Andreas Georgson (41) tar over Lillestrøm.

Georgson ble presentert som ny Lillestrøm-trener torsdag ettermiddag. Han har signert en treårskontrakt med klubben.



– Først og fremst er jeg veldig stolt og glad for å være her. Det klør også i fingrene etter å komme i gang, jeg lengter allerede til 8. januar når vi skal trene sammen for første gang, sier Georgson.

Southampton, Brentford og Arsenal

Georgson kommer fra jobben som dødballtrener i Southampton hvor han har vært siden august 2023.

– For noen måneder siden tenkte jeg ikke på at jeg skulle dra fra Southampton. Jeg hadde en fin jobb og trivdes godt, men det var noe i samtalene, personene jeg traff, det var en god match, utdyper den svenske 41-åringen.



Han har tidligere også vært dødballtrener under Mikel Arteta i Arsenal, sportssjef og teknisk direktør i svenske Malmö, i tillegg til assistenttrener i samme klubb og assistenttrener i Brentford.

– Jeg har visst at jeg ønsket å bli hovedtrener, men jeg hadde ingen hastverk. Jeg ville vente til det kom et oppdrag hvor jeg tror jeg kan vokse med en klubb og klubben kan vokse med meg.



Spurte Rösler om råd

– Lillestrøm er en klubb med stolt historie. Den treneren som tok opp meg og ga meg selvtillit i Malmö var Uwe Rösler, han har fortalt meg mye om sin reise. Vi har kontakt fremdeles, og jeg spurte ham så klart nå hva han syntes. Så jeg vil si jeg har ganske god kontroll på hvilken klubb jeg har valgt, forteller Georgson.



Georgson tar over etter Eirik Bakke som hadde avtale med Lillestrøm ut 2023-sesongen. Bakke tok over som midlertidig trener etter at Geir Bakke dro til Vålerenga i sommer.

– Vi får en faglig veldig sterk trener. Vi får en sulten trener, og så langt som jeg har funnet ut får vi en fyr som jeg tror passer veldig godt inn i Lillestrøm Sportsklubb og her på Åråsen, sier styreleder Morten Kokkim.



Kokkim forteller om en lang og grundig prosess i jakten på ny hovedtrener.

– Vi har fått ekstern bistand i den prosessen. Det vi gjorde var å lage en profil på hvilken type trener vi ønsket å få inn her på Åråsen, både sportslig og som menneske. Andreas var den som klikket av på egentlig alle kriteriene våre.