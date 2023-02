Bekrefter PSG-bråk: – Ikke bare kjærlighet og vennskap

Se PSG - Bayern på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Den franske avisen L’Equipe skriver at Neymar skjelte ut lagkameratene Vitinha og Hugo Ekitike for ikke å sentre ballen til ham etter 1-3-tapet mot Monaco i helgen.

Avisen hevder også at klubbdirektør Luis Campos var misfornøyd med lagets manglende konkurranseevne.

I etterkant skal det ha utspilt seg en opphetet krangel mellom ham, Neymar og PSG-kaptein Marquinhos.

Britiske The Athletic har også kilder på at garderobe-opptøyene fant sted.

– Må være uenigheter og diskusjoner

På pressekonferansen før åttedelsfinalen mot Bayern München innrømmet Neymar at det hadde vært en uenighet, men han mener franske medier har blåst hendelsen ut av proporsjoner.

– Det skjedde en liten diskusjon, vi var ikke enige. Det er en del av fotballen. Ting skjer hver dag, men jeg elsker dem alle sammen, sier Neymar ifølge The Athletic.

Han sammenligner forholdet med klubben som det han har med kjæresten.

– Fotball er ikke bare kjærlighet og vennskap. Det er respekt, men det må være uenigheter og diskusjoner. Noen ganger er det nødvendig for å forbedre seg, sier brasilianeren.

NØDVENDIG: Neymar mener PSG-laget hadde godt av en utblåsning. Foto: Eric Gaillard

Det franske hovedstadslaget tapte også 1-3 mot Lens 1. januar. Før det hadde ikke laget tapt siden mars i fjor.

– Vi er ikke vant til å tape, så selvfølgelig når vi taper kamper kan det forstyrre oss, men det er en del av prosessen med å bli bedre, sier PSGs nummer ti.

Nagelsmann frykter stjernene

Under mandagens trening var både Lionel Messi og Kylian Mbappé med. Det er godt nytt for PSG, som så ut til å måtte klare seg uten begge

Bayern-trener Julian Nagelsmann forteller at de vil ta hensyn til det franske lagets superstjerner på topp.

– I morgen handler det om å hindre ballen fra å komme til Messi, Neymar og Mbappé, men det er ikke bare dem tre. PSG har også raske backer og andre talentfulle spillere, sier tyskeren på pressekonferansen.

KLAR: Bayern München-trener Julian Nagelsmann ser fram til første kamp mot PSG. Foto: Ronny Hartmann / AFP

– Vi skal prøve og være modige. Det er en kamp mellom to jevne lag og vi vil prøve å levere en god prestasjon på bortebane. Jeg er selvsikker på at vi vil få til det og at vi vil få et bra resultat, sier Nagelsmann.

PSG jakter sin første mesterligatriumf. Bayern vant tilbake i 2020, da de slo nettopp Neymar og co i finalen.