Beklager til gravid kjæreste: – Gjorde en feil

– Jeg gjorde en feil.



I et Instagram-innlegg beklager Neymar offentlig overfor kjæresten Bruna Biancardi.

Brasilianske medier har tidligere skrevet om at Neymar var utro. De to har siden 2021 hatt et turbulent forhold. Nå legger han seg flat.

– «Bru», jeg har allerede sagt unnskyld for mine feil, for den unødvendige oppmerksomheten, men jeg føler jeg er nødt til å gjøre det offentlig, skriver Neymar i innlegget.

– Dersom en privat sak blir offentlig, skal unnskyldningen også skje i offentligheten, legger han til.



Selv nevner han ikke at han har vært utro i innlegget.

Brasilianske aviser har også skrevet at Biancardi og Neymar har en avtale som tillater fotballstjernen å ha flere partnere samtidig, så lenge det blir hemmelig.

Paret venter et barn sammen, noe de delte på sosiale medier tilbake i april.

– Jeg kan ikke forestille meg å leve uten deg. Jeg vet ikke om vi kommer over det, men du vet at jeg vil prøve. Vår kjærlighet til vår baby vil overleve. Jeg elsker deg, skriver 31-åringen.



Neymar spiller for den franske hovedstadsklubben PSG, et lag han har blitt ryktet bort fra denne sommeren.