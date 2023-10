Beckham forbløffet: – Vanvittig reaksjon

David Beckham (48) er spesielt glad for at barna får se Netflix-serien.

– Alt overrasker meg, sier David Beckham til CNBC om responsen han har fått på Netflix-dokumentaren om karrieren og familien.

– Den vanvittige reaksjonen og positive responsen vi har fått, har bare vært helt utrolig, sier den tidligere fotballstjernen.

I dokumentaren er også kona Victoria Beckham (49) og barna Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) og Harper (12) med.

– Kona og barna er veldig fornøyde. Det var fint for barna å se og forstå hva som har skjedd de siste 30 årene, sier David Beckham.



BECKHAM-FAMILIEN: Fra venstre: Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham og Brooklyn Beckham Foto: Henry Nicholls / AFP / NTB

– Jeg tror ikke jeg har hatt en slik reaksjon på noe jeg har gjort før, sier den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spilleren.



Vil ha United-salg

Etter å ha oppvokst som Manchester United-tilhenger i London, signerte han for klubben i 1991. I 1995 fikk han debuten for klubben.

Det var starten på en eventyrlig Manchester United-karriere med seks Premier League-titler og én Champions League-triumf.

UNITED-HELT: David Beckham, her med manager Sir Alex Ferguson, spilte i Manchester United fra debuten i 1995 til Real Madrid-overgangen i 2003. Foto: Odd Andersen / AFP / NTB

Nå ser han favorittklubben sin uten et seriemesterskap siden 2013. Denne sesongen ligger Manchester United nede på en tiendeplass, og i Champions League har de åpnet med to strake tap.

– Manchester United har alltid vært en av verdens største klubber, og vi må komme tilbake til det. Det er ingen stabilitet nå, sier Beckham.



Beckham vil se den utskjelte Glazer-familien selge Manchester United.

GLAZER-PROTEST: Daværende Milan-spiller David Beckham med et grønt og gult skjerf som brukes i protestene mot Glazer-familien som eier Manchester United. Her fra en Champions League-kamp på Old Trafford i mars 2010. Foto: Jon Super / AP / NTB

Milliardavtale med Qatar

Både qatarske sjeik Jassim bin Hamad al-Thani og engelske Sir Jim Ratcliffe er interesserte i å overta Manchester United.

Beckham, som skal ha fått over én milliard kroner for å være Qatar-ambassadør, avviser overfor CNBC at han er involvert i sjeik Jassim og Qatars forsøk på å kjøpe Manchester United.

– Det er ingen samtaler om det for øyeblikket. Jeg har et langt forhold til Qatar etter å ha vært spiller i Paris Saint-Germain, sier Beckham, som la opp som PSG-spiller i 2013.

PÅ FORMEL 1: David Beckham sammen med Formel 1-fører Lando Norris på McLaren under Qatar Grand Prix forrige helg. Foto: James Moy / Pa Photos / NTB

Beckham har fått massiv kritikk for sitt arbeid for Qatar. Nylig gjorde han et oppsiktsvekkende intervju med Sky Sports under Formel 1-løpet Qatar Grand Prix.

– La fotballen snakke. Det var en flott turneringer med mange glade mennesker, sa Beckham om Qatar, som er sterkt kritisert for blant annet kriminaliseringen av homofile.



– Jeg hadde mange samtaler med LHBTQ-miljøet da jeg var der. De sa at de hadde likt spillene og de følte at det var det tryggeste verdensmesterskapet de hadde hatt på lenge. Det var en viktig konkurranse, og jeg er stolt over å ha vært en del av den, sa Beckham, som har blitt både kritisert og latterliggjort for utspillet.

QATAR-AMBASSADØR: David Beckham under Qatar-VM i fjor. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

– Plutselig tatt til et nytt nivå



Beckham vant alt han kunne med Manchester United. Sommeren 2003 ble engelskmannen en del av Real Madrids stjernegalleri for rundt 400 millioner kroner.

Midtbanespilleren var en del av Real Madrid-laget som vant LaLiga-tittelen 2006/07-sesongen. Det var også det siste Beckham gjorde i spansk fotball, for i 2017 fortsatte han karrieren i LA Galaxy i Major League Soccer (MLS).

HENTET MESSI: David Beckham har fått Lionel Messi til Inter Miami. Foto: Stacy Revere / AFP / NTB

Engasjementet for fotballen i USA har fortsatt som eier i Inter Miami, som startet opp i MLS i 2020. Nå har Beckham hentet stjernespillerne Lionel Messi, Jordi Alba og Sergio Busquets.

– Verdens øyne er rettet mot MLS. Det har vært sånn noen år allerede, men når du henter inn spillere som Leo, Sergio Busquets og Jordi Alba, blir det plutselig tatt til et nytt nivå, sier Beckham til CNBC.



Beckham la opp i 2013 etter å ha spilt i Manchester United, Preston (lån), Real Madrid, LA Galaxy, Milan (to låneopphold) og Paris Saint-Germain. Han fikk også 115 landskamper for England.

Ifølge The Times har David og Victoria Beckham en formue på 5,7 milliarder kroner.